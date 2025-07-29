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Костюк выбила Вондроушову и прервала серию поражений: триумф украинки в Монреале

Вторник 29 июля 2025 22:53
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Костюк выбила Вондроушову и прервала серию поражений: триумф украинки в Монреале Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала волевую победу во втором раунде турнира серии WTA 1000 в канадском Монреале.

О результате матча сообщает РБК-Украина.

WTA 1000. Монреаль. Хард. Второй круг
Марта Костюк (Украина, 24) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)

Марта Костюк прервала серию поражений

Костюк начала турнир со второго круга как 24-я сеяная. Перед этим она потерпела шесть поражений подряд на турнирах WTA, что стало антирекордной серией в ее карьере.

Соперницей Костюк в Монреале стала Маркета Вондроушова (WTA №63), которая перед тем в первом круге одолела филиппинку Александру Эалу - 3:6, 6:1, 6:2.

Это было четвертое очное противостояние теннисисток. До этой встречи Костюк вела в счете - 2:1, последний раз она побеждала чешку в полуфинале турнира в Штутгарте весной 2024 года.

Ход матча

Поединок начался для украинки неудачно. В первом сете она уступила в пяти стартовых геймах, сумела сократить отставание до 2:5, но в итоге проиграла партию - 2:6.

Во втором сете борьба продолжалась до счета 3:3, после чего Костюк взяла три гейма подряд и сравняла счет - 6:3.

В решающем сете украинка сразу завладела инициативой. Она выиграла три стартовых гейма, контролировала ход игры и завершила матч в свою пользу - 6:2.

Эта победа позволила украинке прервать серию из шести поражений на турнирах WTA, которая длилась с мая.

В третьем круге соревнований Костюк может встретиться с Дарьей Касаткиной (WTA №18), которая во втором раунде победила Анну Блинкову - 6:1, 6:4.

Где смотреть турнир

Официальными трансляторами соревнований в Канаде являются телеканалы Sportsnet и TVA Sports, а для украинской аудитории - Setanta Sports.

Ранее мы писали о других украинках на турнире WTA 1000 в Монреале.

Также читайте о том, как украинка выиграла второй турнир WTA за две недели.

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Украина Канада Теннис Марта Костюк
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