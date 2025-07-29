Костюк выбила Вондроушову и прервала серию поражений: триумф украинки в Монреале
Украинская теннисистка Марта Костюк одержала волевую победу во втором раунде турнира серии WTA 1000 в канадском Монреале.
О результате матча сообщает РБК-Украина.
WTA 1000. Монреаль. Хард. Второй круг
Марта Костюк (Украина, 24) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)
Марта Костюк прервала серию поражений
Костюк начала турнир со второго круга как 24-я сеяная. Перед этим она потерпела шесть поражений подряд на турнирах WTA, что стало антирекордной серией в ее карьере.
Соперницей Костюк в Монреале стала Маркета Вондроушова (WTA №63), которая перед тем в первом круге одолела филиппинку Александру Эалу - 3:6, 6:1, 6:2.
Это было четвертое очное противостояние теннисисток. До этой встречи Костюк вела в счете - 2:1, последний раз она побеждала чешку в полуфинале турнира в Штутгарте весной 2024 года.
Ход матча
Поединок начался для украинки неудачно. В первом сете она уступила в пяти стартовых геймах, сумела сократить отставание до 2:5, но в итоге проиграла партию - 2:6.
Во втором сете борьба продолжалась до счета 3:3, после чего Костюк взяла три гейма подряд и сравняла счет - 6:3.
В решающем сете украинка сразу завладела инициативой. Она выиграла три стартовых гейма, контролировала ход игры и завершила матч в свою пользу - 6:2.
Эта победа позволила украинке прервать серию из шести поражений на турнирах WTA, которая длилась с мая.
В третьем круге соревнований Костюк может встретиться с Дарьей Касаткиной (WTA №18), которая во втором раунде победила Анну Блинкову - 6:1, 6:4.
Где смотреть турнир
Официальными трансляторами соревнований в Канаде являются телеканалы Sportsnet и TVA Sports, а для украинской аудитории - Setanta Sports.
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