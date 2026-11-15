Шаг к искусственной жизни: созданная учеными клетка копирует ДНК и делится

Ученые создали искусственную клетку - она способна выполнять отдельные функции живых организмов. Открытие может стать шагом к созданию новых биотехнологий, но одновременно заставляет ученых задуматься, где проходит граница живого и неживого.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на исследование, опубликованное на сервере препринтов bioXriv .

От идеи к воплощению

Разработка SpudCell длилась несколько лет и нуждалась в многочисленных экспериментах.

Искусственная клетка состоит из оболочки из жировых молекул, внутри которой содержится водная среда с набором из 36 генов и специальными белками.

Главным достижением ученых стало то, что клетка SpudCell способна не только производить белки, но и копировать собственную ДНК и делиться, образуя новые клетки.

Исследователи признают, что процесс репликации был далек от идеала: геном клетки разделен на семь круглых сегментов (плазмид), а сами клетки не могут самостоятельно производить рибосомы и нуждаются в постоянной питательной поддержке извне.

Однако сам факт того, что собранная из неодушевленных компонентов структура способна к разделению и передаче генетического материала, значительно повышает планку исследований минимальных клеток.

Флуоресцентная микроскопия клетки SpudCell во время деления. На шести кадрах видно, как клетка удлиняется, образует смещение и разделяется на две дочерние клетки (источник: Кейт Адамала)

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Проект Biotic: будущее биоэкономики

Чтобы ускорить развитие отрасли, биология из Университета Миннесоты, автор разработки, Кейт Адамала и ее коллега из Стэнфорда Дрю Энди положили начало инициативе Biotic.

Их цель - объединить усилия исследователей вокруг единой платформы для достижения глобальных изменений к 2050 году.

Среди амбициозных планов проекта исследователи выделяют:

Полную замену нефтепродуктов (от реактивного топлива до синтетических тканей) химикатами, созданными с помощью биоинженерных организмов;

децентрализацию производства лекарств и продуктов питания;

Создание специализированных клеток, которые могут функционировать внутри организма пациента для целевой терапии.

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Где проходит предел жизни?

Несмотря на исключительные результаты, сам автор разработки пока не считает SpudCell полноценно живым. Причина - она не достаточно устойчива и может пройти лишь несколько циклов разделения, прежде чем процесс остановится.

В то же время, научное сообщество продолжает дискутировать о том, можно ли считать подобные лабораторные конструкции живыми организмами.

Ученые также уделяют пристальное внимание вопросам безопасности. Авторы проекта отмечают: новые технологии изначально проектируются с учетом защитных механизмов, предохранителей и "выключателей", чтобы исключить любые непредсказуемые риски для экосистемы.