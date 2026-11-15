ua en ru
Вс, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Шаг к искусственной жизни: созданная учеными клетка копирует ДНК и делится

08:09 15.11.2026 Вс
3 мин
aimg Ольга Завада
Шаг к искусственной жизни: созданная учеными клетка копирует ДНК и делится Биоинженеры создали искусственную клетку, которая создает себе подобных (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Ученые создали искусственную клетку - она способна выполнять отдельные функции живых организмов. Открытие может стать шагом к созданию новых биотехнологий, но одновременно заставляет ученых задуматься, где проходит граница живого и неживого.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное на сервере препринтов bioXriv.

От идеи к воплощению

Разработка SpudCell длилась несколько лет и нуждалась в многочисленных экспериментах.

Искусственная клетка состоит из оболочки из жировых молекул, внутри которой содержится водная среда с набором из 36 генов и специальными белками.

Главным достижением ученых стало то, что клетка SpudCell способна не только производить белки, но и копировать собственную ДНК и делиться, образуя новые клетки.

Исследователи признают, что процесс репликации был далек от идеала: геном клетки разделен на семь круглых сегментов (плазмид), а сами клетки не могут самостоятельно производить рибосомы и нуждаются в постоянной питательной поддержке извне.

Однако сам факт того, что собранная из неодушевленных компонентов структура способна к разделению и передаче генетического материала, значительно повышает планку исследований минимальных клеток.

Шаг к искусственной жизни: созданная учеными клетка копирует ДНК и делится
Флуоресцентная микроскопия клетки SpudCell во время деления. На шести кадрах видно, как клетка удлиняется, образует смещение и разделяется на две дочерние клетки (источник: Кейт Адамала)

Читайте больше: ИИ научили управлять активностью человеческого мозга: как технология помогает видеть

Проект Biotic: будущее биоэкономики

Чтобы ускорить развитие отрасли, биология из Университета Миннесоты, автор разработки, Кейт Адамала и ее коллега из Стэнфорда Дрю Энди положили начало инициативе Biotic.

Их цель - объединить усилия исследователей вокруг единой платформы для достижения глобальных изменений к 2050 году.

Среди амбициозных планов проекта исследователи выделяют:

  • Полную замену нефтепродуктов (от реактивного топлива до синтетических тканей) химикатами, созданными с помощью биоинженерных организмов;
  • децентрализацию производства лекарств и продуктов питания;
  • Создание специализированных клеток, которые могут функционировать внутри организма пациента для целевой терапии.

Не пропустите: ИИ на живых клетках мозга: ученые создают биокомпьютеры из человеческих нейронов

Где проходит предел жизни?

Несмотря на исключительные результаты, сам автор разработки пока не считает SpudCell полноценно живым. Причина - она не достаточно устойчива и может пройти лишь несколько циклов разделения, прежде чем процесс остановится.

В то же время, научное сообщество продолжает дискутировать о том, можно ли считать подобные лабораторные конструкции живыми организмами.

Ученые также уделяют пристальное внимание вопросам безопасности. Авторы проекта отмечают: новые технологии изначально проектируются с учетом защитных механизмов, предохранителей и "выключателей", чтобы исключить любые непредсказуемые риски для экосистемы.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ученые
Новости
НАТО в обмен на Донбасс, архитектура безопасности и обмен: главное о переговорах от Зеленского
НАТО в обмен на Донбасс, архитектура безопасности и обмен: главное о переговорах от Зеленского
Аналитика
Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов