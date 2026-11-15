Крок до штучного життя: створена вченими клітина копіює ДНК і ділиться

Науковці створили штучну клітину - вона здатна виконувати окремі функції живих організмів. Відкриття може стати кроком до створення нових біотехнологій, але водночас змушує вчених замислитися, де проходить межа між живим і неживим.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на дослідження, опубліковане на сервері препринтів bioXriv .

Від ідеї до втілення

Розробка SpudCell тривала кілька років і потребувала численних експериментів.

Штучна клітина складається з оболонки з жирових молекул, усередині якої міститься водне середовище з набором із 36 генів і спеціальними білками.

Головним досягненням учених стало те, що клітина SpudCell здатна не лише виробляти білки, а й копіювати власну ДНК і ділитися, утворюючи нові клітини.

Дослідники визнають, що процес реплікації був далеким від ідеалу: геном клітини розділений на сім круглих сегментів (плазмід), а самі клітини не можуть самостійно виробляти рибосоми і потребують постійної поживної підтримки ззовні.

Проте сам факт того, що зібрана з неживих компонентів структура здатна до поділу та передачі генетичного матеріалу, значно підвищує планку досліджень мінімальних клітин.

Флуоресцентна мікроскопія клітини SpudCell під час поділу. На шести кадрах видно, як клітина подовжується, утворює зсув і розділяється на дві дочірні клітини (джерело: Кейт Адамала)

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Проєкт Biotic: майбутнє біоекономіки

Щоб прискорити розвиток галузі, біологиня з Університету Міннесоти, авторка розробки, Кейт Адамала та її колега зі Стенфорда Дрю Енді започаткували ініціативу Biotic.

Їхня мета - об'єднати зусилля дослідників навколо єдиної платформи для досягнення глобальних змін до 2050 року.

Серед амбітних планів проєкту дослідниці виділяють:

Повну заміну нафтопродуктів (від реактивного палива до синтетичних тканин) хімікатами, створеними за допомогою біоінженерних організмів;

Децентралізацію виробництва ліків та продуктів харчування;

Створення спеціалізованих клітин, які зможуть функціонувати всередині організму пацієнта для цільової терапії.

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Де проходить межа життя?

Попри виняткові результати, сама авторка розробки наразі не вважає SpudCell повноцінно живою. Причина - вона не є достатньо стійкою і може пройти лише кілька циклів поділу, перш ніж процес зупиниться.

Водночас наукова спільнота продовжує дискутувати про те, чи можна вважати подібні лабораторні конструкції живими організмами.

Вчені також приділяють пильну увагу питанням безпеки. Автори проєкту наголошують: нові технології від початку проєктуються з урахуванням захисних механізмів, запобіжників та "вимикачів", щоб унеможливити будь-які непередбачувані ризики для екосистеми.