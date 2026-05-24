Шаг к членству: Институт космических исследований заключает первый контракт с ЕКА

Главное: Официальный шаг: Это соглашение является первым официальным шагом к вступлению Украины в ЕКА, которому предшествовали 2 года переговоров.

Спутники для Госстата: Задачей проекта является внедрение результатов наблюдений спутников в национальную статистику.

Финансирование: Средства, которые украинское правительство перечислило в ЕКА, вернутся украинским организациям в рамках контрактов.

Программа: Европейцы уже отобрали 7 украинских проектов, 4 из них - от НАН.

Что именно будут делать в рамках контракта

Главной практической задачей проекта является внедрение результатов наблюдений спутников в национальную статистику - Госстат. Как отметил эксперт, это нужно и для анализа убытков, и чтобы видеть, что происходит на разных территориях.

"Украина уже давно хочет стать полноценным членом Европейского космического агентства. И это соглашение - первый официальный шаг к вступлению. Этому предшествовало 2 года переговоров. Уже все согласовано, но еще с неделю уйдет на само подписание", - рассказал Федоров.

Проект продлится 1,5 года. Если это сотрудничество будет продуктивным, его продолжат в дальнейшем.

Европейцы уже отобрали 7 украинских проектов. Кроме Института космических исследований, в проектах примут участие еще 3 учреждения от НАН.

Финансирование и характер соглашения

Олег Федоров четко разграничил характер этого сотрудничества, ответив на вопрос, является ли это партнерством или коммерческим соглашением с прямой прибылью для Украины.

"Это знаковое сотрудничество. То есть мы ничего не заработаем, но будем иметь возможность работать за небольшие деньги. На первом этапе украинское правительство в рамках соглашения перечислило средства в ЕКА, но они вернутся украинским организациям в рамках контрактов от Агентства", - подчеркнул Федоров.