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На Донбасі бойовики три рази порушили перемир'я

Донбас, П'ятниця 14 серпня 2020 17:47
На Донбасі бойовики три рази порушили перемир'я
Фото: українські військові на Донбасі (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Противник вдавався до провокацій і обладнав позиції

Проросійські бойовики протягом 14 серпня тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому обстріли не були зафіксовані.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що на більшості ділянок обстріли не зафіксовано. Проте в районі Авдіївки була провокація противника зі стрілецької зброї.

"Постріли були неприцільні, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Крім того, виявлено факти інженерного обладнання позицій в бік українських підрозділів біля населених пунктів Хутір Вільний і Новгородське. Всього за день у районі проведення операції Об'єднаних сил було три порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області українські військові підірвалися на невідомому пристрої, в результаті загинув один боєць і ще один отримав поранення.

Сьогодні стало відомо, що загинув старший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Похович.

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