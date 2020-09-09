Споживання електроенергії в Україні майже вийшло на докризовий рівень

Фото: ЛЕП (РБК-Україна)

Найбільше зростання спостерігається у споживанні електроенергії серед населення

Споживання електроенергії в енергосистемі України у серпні практично вийшло на рівень споживання 2019 року і становить 9,364 млрд кВт∙год. Це лише на 0,01% менше минулого року (9,370 млрд кВт∙год).

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

За оперативними даними, з усіх груп споживачів у серпні чітке зростання споживання на 5,7% демонструє лише населення (2,643 млрд кВт∙год у серпні 2020 проти 2,501 млрд кВт∙год у серпні 2019 р.).

Натомість промисловість спожила у серпні на 2,9% менше електроенергії, ніж у минулому році (4187 млрд кВт∙год проти 4312 млрд кВт∙год відповідно).

Зменшення електроспоживання порівняно з серпнем 2019 р. у промисловій групі фіксується у машинобудівній галузі (-12%), металургії (-6%) та паливній галузі (-3%). Водночас зросло електроспоживання у харчовій та переробній галузі, хімічній та нафтохімічній, галузі будматеріалів та інших, які спожили електроенергії у серпні в середньому на 5% більше, ніж у минулому році.

Як повідомляло РБК-Україна, у липні 2020 року споживання електроенергії в енергосистемі України становило 9,24 млрд кВт∙год, що на 0,7% менше, ніж у липні 2019 року.

Нагадаємо, споживання електроенергії в енергосистемі України у червні 2020 року впало на 4,4% у порівнянні з червнем 2019 року (8,9 млрд кВт∙год проти 9,3 млрд кВт∙год). Падіння уповільнилось після скорочення у квітні (-8%) та травні (-6,2%).

Прес-служба НЕК Укренерго оприлюднила дані щодо споживання електроенергії в енергосистемі України у серпні 2020 року