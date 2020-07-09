Спад споживання електроенергії уповільнився під час виходу з карантину

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Дані щодо електроенергії свідчать про поступове уповільнення падіння ВВП

Споживання електроенергії в енергосистемі України у червні 2020 року впало на 4,4% у порівнянні з червнем 2019 року (8,9 млрд кВт∙год проти 9,3 млрд кВт∙год). Падіння уповільнилось після скорочення у квітні (-8%) та травні (-6,2%).

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

За оперативними даними, за підсумками І півріччя 2020 року у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року падіння склало 4,9% (58,6 млрд кВт∙год проти 61,6 млрд кВт∙год).

Загалом рівень споживання всієї промисловості в січні-червні 2020 року в порівнянні з січнем-червнем 2019 року знизився на 6,2% з 25,76 млрд кВт∙год до 24,17 млрд кВт∙год. Зокрема, найбільше скоротилося споживання електроенергії машинобудівною галуззю - на 20% (1564,8 млн кВт∙год проти 1955,7 млн кВт∙год), транспортом - на 17,7% (2794,8 млн кВт∙год проти 3396,1 млн кВт∙год),

Водночас, за перше півріччя 2020 року збільшилося споживання електроенергії населенням - на 2,9% (18,97 млрд кВт∙год проти 18,4 млрд кВт∙год) та хімічною і нафтохімічною промисловістю - на 16,4% (1960,5 млн кВт∙год проти 1684 млн кВт∙год).

Нагадаємо, споживання електроенергії в Україні у квітні 2020 року знизилось порівняно квітнем минулого року на 8% до 9,028 млрд кВт∙год.

За оперативними даними "Укренерго", споживання електроенергії в травні 2020 року становило 10,584 млрд кВт·год, що на 6,2% менше аналогічного показника в травні 2019 року (11,28 млрд кВт·год).