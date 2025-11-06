Кризис в Судане обостряется: МИД Украины отреагировал на массовые нападения в Эль-Фашере
Украина призвала к прекращению насилия и ответственности виновных на фоне сообщений о контроле Сил быстрой поддержки над Эль-Фашером и нападениях на гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.
"По информации, которая распространяется в СМИ и социальных сетях, в последние дни Силы быстрой поддержки Судана установили контроль над городом Эль-Фашер - административным центром провинции Северный Дарфур - где совершают ужасные акты насилия против гражданских людей, которые могут быть расценены как военные преступления", - отметили в министерстве.
МИД призвал стороны вооруженного конфликта в Республике Судан, а также международное сообщество принять все возможные меры для того, чтобы прекратить кровопролитие и насилие, привлечь к ответственности лиц, совершающих преступления против гражданских, предотвратить дальнейшее обострение катастрофической гуманитарной ситуации.
"Украина выступает против любых попыток фрагментировать Республику Судан и ее государственные институты. Суданский народ имеет неотъемлемое право на жизнь в мире и безопасности", - добавили в МИД.
В то же время министерство подтвердило неизменную позицию Украины в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Судана, развития его демократического и процветающего общества.
"Это не только отвечает интересам суданского народа, но и будет способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности на всем Африканском континенте", - подытожили в МИД.
Угрозы в Судане
По данным The Guardian, днями сотни гражданских людей в городе Эль-Фашер были расстреляны после того, как населенный пункт перешел под контроль парамилитарных сил Rapid Support Forces (RSF).
Издание сообщает об убитых, среди которых пациенты и медицинский персонал местной больницы. Также отмечается, что невооруженных мужчин призывного возраста расстреливали в упор, а тех, кто пытался убежать, грабили. Часть насилия боевики снимали на видео.
Украинцы за рубежом
Заметим, что ситуация опасна пока не только в Судане. На днях украинцев в Танзании попросили быть бдительными из-за протестов в Дар-эс-Саламе, Аруше, Мбеи и Моши.
Гражданам советуют избегать массовых мероприятий, ограничить передвижение по городу и соблюдать все рекомендации местных властей.