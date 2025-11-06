Кризис в Судане обостряется: МИД Украины отреагировал на массовые нападения в Эль-Фашере

Украина призвала к прекращению насилия и ответственности виновных на фоне сообщений о контроле Сил быстрой поддержки над Эль-Фашером и нападениях на гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел .

"По информации, которая распространяется в СМИ и социальных сетях, в последние дни Силы быстрой поддержки Судана установили контроль над городом Эль-Фашер - административным центром провинции Северный Дарфур - где совершают ужасные акты насилия против гражданских людей, которые могут быть расценены как военные преступления", - отметили в министерстве.

МИД призвал стороны вооруженного конфликта в Республике Судан, а также международное сообщество принять все возможные меры для того, чтобы прекратить кровопролитие и насилие, привлечь к ответственности лиц, совершающих преступления против гражданских, предотвратить дальнейшее обострение катастрофической гуманитарной ситуации.

"Украина выступает против любых попыток фрагментировать Республику Судан и ее государственные институты. Суданский народ имеет неотъемлемое право на жизнь в мире и безопасности", - добавили в МИД.

В то же время министерство подтвердило неизменную позицию Украины в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Судана, развития его демократического и процветающего общества.

"Это не только отвечает интересам суданского народа, но и будет способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности на всем Африканском континенте", - подытожили в МИД.