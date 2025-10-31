МИД Украины обратилось к украинцам в Танзании на фоне протестов: что нужно знать

Украинцев в Танзании просят быть бдительными из-за протестов в Дар-эс-Саламе, Аруше, Мбее и Моши. Гражданам советуют избегать массовых мероприятий, ограничить передвижение по городу и соблюдать все рекомендации местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины .

В связи с протестными акциями в городах Дар-эс-Салам, Аруша, Мбеи, Моши и общим обострением ситуации с безопасностью в Танзании Министерство иностранных дел Украины призывает граждан Украины, которые находятся на территории этой страны, сохранять повышенную бдительность, проявлять осторожность и соблюдать все рекомендации местных органов власти.

"Гражданам Украины советуем избегать мест массового скопления людей, особенно районов, где происходят или могут происходить протестные действия", - отметили в министерстве.

В случае отсутствия необходимости гражданам Украины советуют ограничить передвижение по городу, оставаться в безопасных местах проживания и не участвовать в любых массовых мероприятиях.

"Просим неукоснительно соблюдать требования полиции Танзании и других государственных органов, касающиеся обеспечения общественного порядка, и не препятствовать их работе. В случае введения комендантского часа следует строго придерживаться установленных ограничений по передвижению", - подчеркнули в МИД.

Министерство иностранных дел Украины отметило, что продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации в Танзании и находится в постоянном контакте с зарубежными дипломатическими учреждениями Украины, которые взаимодействуют с местными компетентными органами для обеспечения безопасности граждан Украины.

"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, безотлагательно обращайтесь в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины", - отметили в министерстве.

Куда обращаться за помощью:

Посольство Украины в Танзании: consul_tz@mfa.gov.ua, горячая линия +25574 329 89 84;

consul_tz@mfa.gov.ua, горячая линия +25574 329 89 84; Посольство Украины в Кении: consul_ke@mfa.gov.ua, горячая линия +254110099133;

consul_ke@mfa.gov.ua, горячая линия +254110099133; на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Что происходит в Танзании

В Танзании после президентских выборов, состоявшихся 29 октября 2025 года, сложилась напряженная ситуация. В ответ на протесты, вызванные исключением из гонки главных оппозиционных кандидатов, власти ввели комендантский час и применили меры безопасности.

Протесты в Танзании показывают хорошее сотрудничество между протестующими и полицией. pic.twitter.com/ux4opUbvTm - Makau F. Mully (@MakauWaMuli) 30 октября 2025 г.

В крупных городах, включая Дар-эс-Салам, Арушу и Мванзу, для подавления беспорядков полиция использовала слезоточивый газ и огнестрельное оружие. По данным правозащитных организаций, на которые ссылается Financial Times, есть погибшие, однако точное количество жертв подтвердить сложно.

В стране действует масштабное отключение интернета, что затрудняет доступ к информации и связи. Также перекрыты ключевые дороги, включая главную трассу к международному аэропорту Джулиуса Ньерере в Дар-эс-Саламе.

День 3 протестов в Танзании и протестующие, как сообщается, маршируют к Государственному дому...pic.twitter.com/87DSvnjctP - KENYA GOSSIP HUB (@kenyasgossips) 31 октября 2025 г.

Сообщалось о временной оккупации здания аэропорта протестующими, что привело к перебоям в его работе, сайт аэропорта фактически не работает.

Ночью с 30 на 31 октября 2025 года протесты и столкновения продолжались, несмотря на комендантский час.

По словам зарубежных СМИ, власти хранят молчание, а местные медиа не освещают беспорядки.