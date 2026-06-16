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Кризис на Банковой? Источники рассказали, что происходит между Зеленским и Будановым

07:41 16.06.2026 Вт
2 мин
Между президентом и главой ОП состоялся серьезный разговор
aimg Милан Лелич aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Кирилл Буданов (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский некоторое время назад был на грани разрыва с главой Офиса президента Кириллом Будановым. Но после личной беседы конфликт удалось уладить.

Об этом сообщили несколько осведомленных собеседников РБК-Украина в правительстве.

По их словам, отношения между Зеленским и Будановым достигли кризисной точки несколько недель назад.

"Но затем, как рассказывают источники РБК-Украина, между "человеком номер один" и "человеком номер два" состоялся откровенный разговор о том, как им конструктивно работать дальше. И напряжение спало", - говорится в материале РБК-Украина: "Зеленский, Буданов, Федоров: как уход Ермака изменил баланс сил во власти".

"Сказать, что Зеленский и Буданов между собой все точки над "і" расставили - такого нет. Но все же между ними стало намного лучше", - сообщил источник издания в высшем руководстве страны.

Поэтому, несмотря на слухи, которые ходили в кулуарах о возможности отставки Буданова с поста главы ОП, на данный момент руководителю Офиса уже ничего не угрожает.

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Не сошлись по темпераменту?

При этом один из собеседников РБК-Украина в президентском окружении настаивает, что масштаб проблем между Зеленским и главой его офиса слишком преувеличен.

"Они не совпадают по темпераменту, по своей эмоциональной натуре. Поэтому, когда они относительно мало общались, не шли друг другу эмоционально на какие-то уступки, было сложно. И обоим пришлось сделать шаги навстречу. Был достигнут нормальный формат", - пояснил источник издания.

По его словам, до сих пор сказывается негативный шлейф после эпохи предыдущего руководителя ОП Андрея Ермака.

"Некоторые со стороны отмечают, что вот Буданов не ездит с президентом в командировки, а АБ (Ермак, - ред.) раньше ездил постоянно. Но дело в том, что сам президент воспринимает это как неправильное, что АБ всегда старался быть рядом, и не хочет это повторять. И Кирилл старается не идти по тому же руслу, чтобы не было ошибок. Но между ними абсолютно нормальные отношения", - пояснил собеседник РБК-Украина.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Буданов провел в Польше закрытые переговоры по кризисным вопросам исторической памяти между странами, и украинской стороне удалось предотвратить наихудший сценарий развития событий.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал приоритетные задачи для Украины на следующие шесть месяцев.

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