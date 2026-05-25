Арахамия после встречи фракции с Зеленским назвал топ-задачи на 6 месяцев

20:21 25.05.2026 Пн
2 мин
Какие приоритеты установлены на ближайшее время?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Давид Арахамия (facebook.com/david.braun)
Следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны. Приоритетных задач для Украины есть несколько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии и заявление президента Владимира Зеленского.

Арахамия рассказал, что на встрече с главой государства присутствовали председатель ВР Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко, руководитель ОП Кирилл Буданов и премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам главы фракции, состоялся "откровенный" разговор о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период.

"Все понимают: следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны. Наш приоритет - обеспечить устойчивость государственных институтов, поддержку армии, своевременные выплаты людям, работу энергетики, экономики и местного самоуправления", - отметил он.

Арахамия добавил, что отдельно обсуждалось дипломатическое направление. Он заявил, что Украина нуждается в "реальном движении к миру".

"Не замораживание войны, а создание условий для сохранения жизней, усиление международной поддержки, давления на страну-агрессора. Для этого нужна сильная позиция государства, единство внутри страны и ответственная работа всех ветвей власти", - подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что во время встречи с премьером и депутатами монобольшинства обсуждались приоритеты на ближайшее время.

"И я благодарю всех в правительстве, в парламенте, в областной и местной власти, в громадах, кто действительно работает ради украинцев и ради своего государства", - сказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Великобритании, Франции и Германии. По его словам, в конце недели возможно "обновление" относительно готовности США к переговорам с РФ.

Недавно советник Офиса президента Михаил Подоляк предположил завершение активной фазы войны в Украине уже этой осенью, если летнее наступление страны-агрессора потерпит провал.

