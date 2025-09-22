В Кривом Роге изменили время комендантского часа: что известно

В городе Кривой Рог и в Криворожском районе Днепропетровской области была изменена продолжительность комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко в Facebook.
"Внимание. Информация об изменении продолжительности комендантского часа на территории Криворожского района. Включая город Кривой Рог", - сообщил глава районной военной администрации.
Согласно его информации, с сегодняшнего дня - 22 сентября - комендантский час в районе и в городе будет действовать:
Ситниченко отметил, что "этот вопрос был рассмотрен на Совете обороны области и окончательно принят на Совете обороны Криворожского района".
"Правила выполнения комендантского часа - обязательны для всех", - подчеркнул он.
Несколько позже глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул подтвердил: "с сегодняшнего дня комендантский час в Кривом Роге продолжается с 24:00 до 05:00, то есть начинается на один час позже".
"Такое решение принято на Совете обороны области по нашему обращению", - уточнил чиновник в своем Facebook.
Стоит отметить, что до этого (начиная с 13 декабря 2022 года) комендантский час в Кривом Роге начинался в 23:00 и продолжался до 05:00.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве запланировали проверку спецпропусков, выданных для передвижения ночью.
Кроме того, руководитель КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что работает над внедрением процесса цифровизации, который позволит полностью отменить бумажные пропуска.
Читайте также, есть ли в Украине наказание для нарушителей комендантского часа и что предлагает изменить Кабинет министров.