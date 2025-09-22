В Кривом Роге изменили время комендантского часа: что известно

Как изменился комендантский час в Кривом Роге

"Внимание. Информация об изменении продолжительности комендантского часа на территории Криворожского района. Включая город Кривой Рог", - сообщил глава районной военной администрации.

Согласно его информации, с сегодняшнего дня - 22 сентября - комендантский час в районе и в городе будет действовать:

с полуночи;

до 5 часов утра.

Ситниченко отметил, что "этот вопрос был рассмотрен на Совете обороны области и окончательно принят на Совете обороны Криворожского района".

"Правила выполнения комендантского часа - обязательны для всех", - подчеркнул он.

Несколько позже глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул подтвердил: "с сегодняшнего дня комендантский час в Кривом Роге продолжается с 24:00 до 05:00, то есть начинается на один час позже".

"Такое решение принято на Совете обороны области по нашему обращению", - уточнил чиновник в своем Facebook.

Публикация Вилкула (скриншот: facebook.com/OleksandrVilkul)

Стоит отметить, что до этого (начиная с 13 декабря 2022 года) комендантский час в Кривом Роге начинался в 23:00 и продолжался до 05:00.