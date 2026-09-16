В Кривом Роге произошла авария на энергообъекте: свет подают по графикам

В Кривом Роге из-за аварии на подстанции обесточило более 56 тысяч абонентов. Энергетики уже заживило большинство потребителей и планируют полностью возобновить электроснабжение до конца дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Пока почти 20 тысяч абонентов получают электроэнергию по графикам.

Энергетики сразу после аварии приступили к восстановительным работам и заживили большинство потребителей по резервным схемам.

Подготовка Украины к зиме

В Украине идет активная подготовка энергетической инфраструктуры к прохождению пятого зимнего периода в условиях полномасштабного вторжения.

Несмотря на постоянную угрозу российских атак, энергетические компании существенно укрепили защиту объектов и провели необходимые ремонтные работы.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, что украинская энергосистема сегодня лучше подготовлена к прохождению пятой зимы с начала полномасштабной войны, однако ключевым фактором остается усиление обороны.

Кроме того, за одну из сентябрьских недель энергетики возобновили электроснабжение более 560 тысяч семей в четырех областях после массированных вражеских атак.

В то же время, в руководстве компании отмечают, что России не удастся лишить Украину света и тепла этой зимой, ведь энергосистема страны стала намного более устойчивой к новым вызовам.