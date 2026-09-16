У Кривому Розі сталася аварія на енергооб'єкті: світло подають за графіками

У Кривому Розі через аварію на підстанції знеструмило понад 56 тисяч абонентів. Енергетики вже заживили більшість споживачів і планують повністю відновити електропостачання до кінця дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

Наразі майже 20 тисяч абонентів отримують електроенергію за графіками.

Енергетики одразу після аварії стали до відновлювальних робіт та заживили більшість споживачів за резервними схемами.

Підготовка України до зими

В Україні триває активна підготовка енергетичної інфраструктури до проходження п'ятого зимового періоду в умовах повномасштабного вторгнення.

Попри постійну загрозу нових російських атак, енергетичні компанії суттєво зміцнили захист об'єктів та провели необхідні ремонтні роботи.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомили, що українська енергосистема сьогодні краще підготовлена до проходження п'ятої зими з початку повномасштабної війни, однак ключовим фактором залишається посилення оборони.

Крім того, за один із вересневих тижнів енергетики відновили електропостачання для понад 560 тисяч родин у чотирьох областях після масованих ворожих атак.

Водночас у керівництві компанії наголошують, що Росії не вдасться позбавити Україну світла та тепла цієї зими, адже енергосистема країни стала набагато стійкішою до нових викликів.