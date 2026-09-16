У Кривому Розі сталася аварія на енергооб'єкті: світло подають за графіками
У Кривому Розі через аварію на підстанції знеструмило понад 56 тисяч абонентів. Енергетики вже заживили більшість споживачів і планують повністю відновити електропостачання до кінця дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.
Яка ситуація зі світлом у місті
Енергетики одразу після аварії стали до відновлювальних робіт та заживили більшість споживачів за резервними схемами.
Наразі майже 20 тисяч абонентів отримують електроенергію за графіками.
Фахівці планують повністю відновити електропостачання у штатному режимі до кінця дня.
Підготовка України до зими
В Україні триває активна підготовка енергетичної інфраструктури до проходження п'ятого зимового періоду в умовах повномасштабного вторгнення.
Попри постійну загрозу нових російських атак, енергетичні компанії суттєво зміцнили захист об'єктів та провели необхідні ремонтні роботи.
Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомили, що українська енергосистема сьогодні краще підготовлена до проходження п'ятої зими з початку повномасштабної війни, однак ключовим фактором залишається посилення оборони.
Крім того, за один із вересневих тижнів енергетики відновили електропостачання для понад 560 тисяч родин у чотирьох областях після масованих ворожих атак.
Водночас у керівництві компанії наголошують, що Росії не вдасться позбавити Україну світла та тепла цієї зими, адже енергосистема країни стала набагато стійкішою до нових викликів.