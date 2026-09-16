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У Кривому Розі сталася аварія на енергооб'єкті: світло подають за графіками

20:25 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
У Кривому Розі сталася аварія на енергооб'єкті: світло подають за графіками Фото: у Кривому розі стався блекаут (Getty Images)
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У Кривому Розі через аварію на підстанції знеструмило понад 56 тисяч абонентів. Енергетики вже заживили більшість споживачів і планують повністю відновити електропостачання до кінця дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

Яка ситуація зі світлом у місті

Енергетики одразу після аварії стали до відновлювальних робіт та заживили більшість споживачів за резервними схемами.

Наразі майже 20 тисяч абонентів отримують електроенергію за графіками.

Фахівці планують повністю відновити електропостачання у штатному режимі до кінця дня.

Підготовка України до зими

В Україні триває активна підготовка енергетичної інфраструктури до проходження п'ятого зимового періоду в умовах повномасштабного вторгнення.

Попри постійну загрозу нових російських атак, енергетичні компанії суттєво зміцнили захист об'єктів та провели необхідні ремонтні роботи.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомили, що українська енергосистема сьогодні краще підготовлена до проходження п'ятої зими з початку повномасштабної війни, однак ключовим фактором залишається посилення оборони.

Крім того, за один із вересневих тижнів енергетики відновили електропостачання для понад 560 тисяч родин у чотирьох областях після масованих ворожих атак.

Водночас у керівництві компанії наголошують, що Росії не вдасться позбавити Україну світла та тепла цієї зими, адже енергосистема країни стала набагато стійкішою до нових викликів.

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