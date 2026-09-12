Энергетики сделали все возможное: в ДТЭК рассказали о подготовке к зиме
Украинская энергосистема сегодня лучше подготовлена к прохождению пятой зимы с начала полномасштабного вторжения, однако ключевым фактором остается усиление защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора ДТЭК Максима Тимченко.
По его словам, за последний год украинские энергетики сделали все возможное, чтобы восстановить поврежденные мощности, сформировать необходимые запасы и усилить защиту энергетической инфраструктуры.
"В результате Украина входит в зиму более сильной и лучше подготовленной, чем год назад", - отметил Тимченко.
В то же время, он подчеркнул, что в условиях угрозы новых российских атак критическим фактором для стабильной работы энергосистемы остается защита. От ее эффективности будут в значительной степени зависеть последствия атак для украинцев и экономики.
Несмотря на военные риски, Украина продолжает развивать более устойчивую энергосистему.
По убеждению Тимченко, после войны страна может получить одну из самых современных энергетических систем в Европе.
Напомним, ранее СЕО ДТЭК Максим Тимченко призвал международных инвесторов вкладывать в развитие энергетического сектора Украины, ведь это усилит энергобезопасность Европы.