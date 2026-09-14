Более 560 тысяч семей снова со светом: кому ДТЭК восстановил электроснабжение после атак

За прошлую неделю энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более 560 тысяч семей в четырех областях, которые были без света в результате российских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Специалисты энергетической компании продолжают ежедневную работу по ликвидации последствий вражеских обстрелов в регионах Украины.

"С 7 по 13 сентября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 250 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество вновь доступно для более 560 тысяч семей", - говорится в сообщении.

Больше всего ремонтов было:

в Донецкой области свет вернули более чем в 260 тысяч домов;

свет вернули более чем в 260 тысяч домов; в Одесской области электроснабжение восстановили для 233,5 тысяч семей;

электроснабжение восстановили для 233,5 тысяч семей; на Днепропетровщине - для почти 61 тысячи;

- для почти 61 тысячи; в Киевской области - для около 6,4 тысячи.

Как пояснили в ДТЭК, энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения и доступа к местам повреждений от ВСУ и ГСЧС.