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Более 560 тысяч семей снова со светом: кому ДТЭК восстановил электроснабжение после атак

15:57 14.09.2026 Пн
1 мин
Энергетики работали в четырех областях и восстановили сети в 250 населенных пунктах
aimg Юлия Бойко
Более 560 тысяч семей снова со светом: кому ДТЭК восстановил электроснабжение после атак ДТЭК возвращает свет после обстрелов (фото: dtek.com)
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За прошлую неделю энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более 560 тысяч семей в четырех областях, которые были без света в результате российских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Специалисты энергетической компании продолжают ежедневную работу по ликвидации последствий вражеских обстрелов в регионах Украины.

"С 7 по 13 сентября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично вернуть свет жителям 250 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских атак. Электричество вновь доступно для более 560 тысяч семей", - говорится в сообщении.

Больше всего ремонтов было:

  • в Донецкой области свет вернули более чем в 260 тысяч домов;
  • в Одесской области электроснабжение восстановили для 233,5 тысяч семей;
  • на Днепропетровщине - для почти 61 тысячи;
  • в Киевской области - для около 6,4 тысячи.
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Как пояснили в ДТЭК, энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения и доступа к местам повреждений от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение почти 4,5 млн домов.

А на прошлой неделе больше всего ремонтов электросетей было на Одесщине и Донетчине, а в целом свет вернулся почти в 1 млн домов.

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