RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кривом Роге отменили экстренные отключения света

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Кривом Роге отменили экстренные отключения света, которые были введены из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.

"Кривой Рог: экстренные отключения отменены. Все семьи снова со светом", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Кривом Роге и Криворожском районе после обстрелов российских оккупантов. 

"Сейчас все дома снова запитаны", - говорится в сообщении. 

 

Ситуация со светом в Украине после масштабных российских обстрелов

После масштабного обстрела Украины 22 марта, во время которого враг в основном бил по энергообъектам, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию, питающую станцию, но все удалось восстановить. Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Отметим, что в ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.

Вчера стало известно, что в Кривом Роге вводятся графики аварийных отключений электроэнергии. Кроме того, в Харькове и области с 25 марта до конца месяца вводят графики почасовых отключений света.

Добавим, по словам гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, из-за российских обстрелов ДТЭК в целом потерял 50% генерации электроэнергии.

Ш

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККривой РогВойна России против УкраиныВойна в Украине