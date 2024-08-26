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В Кривом Роге раздались звуки взрывов

Понедельник 26 августа 2024 23:33
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В Кривом Роге раздались звуки взрывов Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Кривом Роге Днепропетровской области во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное .

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Также продолжается российская атака против Украины ударными БПЛА.

Напомним, утром 26 августа Россия массированно атаковала Украину с воздуха, применив 127 ракет и 109 дронов. По данным ВМС, в результате противовоздушного боя сбита 201 воздушная цель – 102 ракеты и 99 ударных БпЛА.

Целями оккупантов были объекты энергетики. По всей стране возникли перебои со снабжением электроэнергией. В столице света не было на протяжении большей части суток. Какие именно объекты были поражены, неизвестно. Во вторник, 27 августа, в ряде регионов будут задействованы графики отключения электроэнергии.

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