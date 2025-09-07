В Кривом Роге повторно поражен ракетами объект гражданской инфраструктуры

По его словам, в городе произошли прилеты ракет в объект гражданской инфраструктуры - туда же куда и во время первой волны.

"Продолжается аварийно-спасательная операция. Большой пожар. Трое пострадавших. Предварительно средние", - отметил Вилкул.

По его словам, трамвайное и троллейбусное движение на всех участках выполняется соответственно.

Вилкул добавил, что штаб помощи людям будет развернут "перед ПТУ на кольце".

"Строительные материалы будут через полчаса. Заявления на помощь от города, коммунальные бригады", - добавил руководитель города.