UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Кривому Розі повторно вражено ракетами об'єкт цивільної інфраструктури

Фото: росіяни повторно вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники повторно вдарили ракетами по Кривому Рогу і вразили об'єкт інфраструктури, який пошкодили під час першої хвилі ракетної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Ради оборони міста Олександра Вілкула.

За його словами, в місті відбулися ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури - туди ж, куди і під час першої хвилі.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Троє постраждалих. Попередньо середні", - зазначив Вілкул.

За його словами, трамвайний і тролейбусний рух на всіх ділянках виконується відповідно.

Вілкул додав, що штаб допомоги людям буде розгорнутий "перед ПТУ на кільці".

"Будівельні матеріали будуть за пів години. Заяви на допомогу від міста, комунальні бригади", - додав очільник міста.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 7 вересня, військові агресора масштабно обстріляли Україну дронами "Шахед". Однак по Кривому Рогу ворог також ударив і ракетами.

Раніше Вілкул повідомив, що у місті сталося влучення у трьох локаціях, по об'єктах транспортної та міської інфраструктури, а також у приватному секторі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігВійна в Україні