У Кривому Розі повторно вражено ракетами об'єкт цивільної інфраструктури

За його словами, в місті відбулися ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури - туди ж, куди і під час першої хвилі.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Троє постраждалих. Попередньо середні", - зазначив Вілкул.

За його словами, трамвайний і тролейбусний рух на всіх ділянках виконується відповідно.

Вілкул додав, що штаб допомоги людям буде розгорнутий "перед ПТУ на кільці".

"Будівельні матеріали будуть за пів години. Заяви на допомогу від міста, комунальні бригади", - додав очільник міста.