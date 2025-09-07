В Кривом Роге повторно поражен ракетами объект гражданской инфраструктуры

Российские захватчики повторно ударили ракетами по Кривому Рогу и поразили объект инфраструктуры, который повредили во время первой волны ракетной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны города Александра Вилкула.

По его словам, в городе произошли прилеты ракет в объект гражданской инфраструктуры - туда же куда и во время первой волны.

"Продолжается аварийно-спасательная операция. Большой пожар. Трое пострадавших. Предварительно средние", - отметил Вилкул.

По его словам, трамвайное и троллейбусное движение на всех участках выполняется соответственно.

Вилкул добавил, что штаб помощи людям будет развернут "перед ПТУ на кольце".

"Строительные материалы будут через полчаса. Заявления на помощь от города, коммунальные бригады", - добавил руководитель города.