ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Кривому Розі повторно вражено ракетами об'єкт цивільної інфраструктури

Кривий Ріг, Неділя 07 вересня 2025 07:01
UA EN RU
У Кривому Розі повторно вражено ракетами об'єкт цивільної інфраструктури Фото: росіяни повторно вдарили ракетами по об'єкту інфраструктури (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники повторно вдарили ракетами по Кривому Рогу і вразили об'єкт інфраструктури, який пошкодили під час першої хвилі ракетної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Ради оборони міста Олександра Вілкула.

За його словами, в місті відбулися ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури - туди ж, куди і під час першої хвилі.

"Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Троє постраждалих. Попередньо середні", - зазначив Вілкул.

За його словами, трамвайний і тролейбусний рух на всіх ділянках виконується відповідно.

Вілкул додав, що штаб допомоги людям буде розгорнутий "перед ПТУ на кільці".

"Будівельні матеріали будуть за пів години. Заяви на допомогу від міста, комунальні бригади", - додав очільник міста.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 7 вересня, військові агресора масштабно обстріляли Україну дронами "Шахед". Однак по Кривому Рогу ворог також ударив і ракетами.

Раніше Вілкул повідомив, що у місті сталося влучення у трьох локаціях, по об'єктах транспортної та міської інфраструктури, а також у приватному секторі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Війна в Україні
Новини
Зруйновані будинки у Києві, масований наліт на Кривий Ріг: все про наслідки атаки РФ
Зруйновані будинки у Києві, масований наліт на Кривий Ріг: все про наслідки атаки РФ
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії