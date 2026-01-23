В Кривом Роге из-за ударов РФ без света остались две шахты: фото эвакуации

Горные спасатели подняли на поверхность работников двух шахт в Кривом Роге, которые оказались заблокированными под землей из-за обесточивания после российских обстрелов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

Отмечается, что вчера, 22 января, в результате атаки дронов была обесточена одна из шахт города: горняки оказались в ловушке на горизонтах -1135 м, -865 м и -475 м.

Горноспасатели приняли сложное, но единственно правильное решение: выводить людей пешком через вертикальные и наклонные выработки. В сопровождении специалистов ДВГСО ГСЧС работники шахты преодолели почти 7 километров подземных выработок. Спасательная операция продолжалась 6 часов.

После полуночи, в результате еще одного обесточивания остановилась другая шахта, в которой находилось 92 работника. Там горноспасатели работали уже по отработанной схеме: горняков поднимали на поверхность по принципу противовеса шахтной клети, операция длилась 4 часа.