В Кривом Роге блэкаут: 45 тысяч семей без света, более 700 домов без тепла
Российские оккупанты в ночь с 13 на 14 января массированно атаковали Кривой Рог "Шахедами". В результате обстрелов люди остались без тепла и воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны города Александра Вилкула.
По его словам, аварийные отключения от энергоснабжения состоялись для более чем 45 тысяч абонентов. Кроме того, более 700 домов остались без теплоснабжения. Также есть проблемы и с водой.
"Малые котельные уже перешли на генераторы, но напоминаю, что для котельных 6 киловольт генераторов не существует в природе. Насосные Горводоканала перешли на генераторы, воду в системе удерживаем, но давление будет ниже", - рассказал Вилкул.
Также он предупредил, что скоростной трамвай утром не будет работать.
"Штаб ликвидации последствий уже работает. Пожелайте удачи энергетикам, тепловикам, коммунальщикам. И поблагодарите за тяжелую работу на морозе", - резюмировал председатель Совета обороны города.
Что предшествовало и какие еще были атаки на Кривой Рог
Напомним, поздно вечером, 13 января, Вилкул проинформировал, что россияне массированно атакуют "Шахедами" объект инфраструктуры в городе.
Еще через некоторое время он снова написал, что объект инфраструктуры под ударом, а также призвал людей набрать воды и по возможности зарядить гаджеты.
Ранее мы писали, что утром и днем 7 января россияне совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время войны. Враг нанес удар по нескольким локациям, из-за чего жители остались без света и тепла.