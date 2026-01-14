В Кривом Роге блэкаут: 45 тысяч семей без света, более 700 домов без тепла

Российские оккупанты в ночь с 13 на 14 января массированно атаковали Кривой Рог "Шахедами". В результате обстрелов люди остались без тепла и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Совета обороны города Александра Вилкула.

По его словам, аварийные отключения от энергоснабжения состоялись для более чем 45 тысяч абонентов. Кроме того, более 700 домов остались без теплоснабжения. Также есть проблемы и с водой.

"Малые котельные уже перешли на генераторы, но напоминаю, что для котельных 6 киловольт генераторов не существует в природе. Насосные Горводоканала перешли на генераторы, воду в системе удерживаем, но давление будет ниже", - рассказал Вилкул.

Также он предупредил, что скоростной трамвай утром не будет работать.

"Штаб ликвидации последствий уже работает. Пожелайте удачи энергетикам, тепловикам, коммунальщикам. И поблагодарите за тяжелую работу на морозе", - резюмировал председатель Совета обороны города.