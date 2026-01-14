У Кривому Розі блекаут: 45 тисяч сімей без світла, понад 700 будинків без тепла

Російські окупанти в ніч з 13 на 14 січня масовано атакували Кривий Ріг "Шахедами". Внаслідок обстрілу люди залишилися без тепла і води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони міста Олександра Вілкула.

За його словами, аварійні відключення від енергопостачання відбулись для більш ніж 45 тисяч абонентів. Окрім того, понад 700 будинків залишились без теплопостачання. Також є проблеми і з водою.

"Малі котельні вже перейшли на генератори, але нагадую, що для котелень 6 кіловольт генераторів не існує в природі. Насосні Міськводоканалу перейшли на генератори, воду в системі утримуємо, але тиск буде нижчим", - розповів Вілкул.

Також він попередив, що швидкісний трамвай вранці не працюватиме.

"Штаб ліквідації наслідків вже працює. Побажайте удачі енергетикам, тепловикам, комунальникам. І подякуйте за важку роботу на морозі", - резюмував голова Ради оборони міста.