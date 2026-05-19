"Кровавые чипы" в ракетах РФ: техногиганты США не хотят платить по искам украинцев

Четыре ведущие технологические компании США требуют отклонить иски пяти граждан Украины. Истцы утверждают, что микрочипы и процессоры этих фирм Россия использует для ударов по гражданским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Dallas Morning News .

Дело сейчас рассматривает окружной суд в Далласе, штат Техас, а ответчиками являются четыре крупных и известных компании: Texas Instruments (TI), Intel, Advanced Micro Devices (AMD) и Mouser Electronics, которые являются одними из ключевых на рынке полупроводников.

Украинцы подали иски в американский суд из-за потери родных или полученных ранений во время атак на детские площадки и больницы. Также среди истцов есть пострадавшие жители школьного общежития. Адвокаты утверждают, что в российском оружии нашли компоненты именно этих брендов.

Истцы настаивают на ответственности производителей и считают, что компании продавали технику третьим лицам. Эти посредники, в свою очередь, передавали ее агрессору. Фирмы якобы знали о таких рисках или должны были их предусмотреть.

Чипы наши, но мы не планировали атаки

Юристы корпораций требуют закрыть дело, ведь называют требования украинцев беспрецедентными. По их мнению, американские заводы не могут отвечать за иностранные войны и суд уже отклонил некоторые иски, в том числе из-за срока исковой давности.

"Эти иски просят суд сделать нечто по сути беспрецедентное в американском деликтном праве: привлечь американских производителей к ответственности за иностранные военные операции, в планировании или выполнении которых они не участвовали. Компании США не несут ответственности за атаки РФ, а истцы не могут использовать законодательство Техаса для частного обеспечения выполнения федеральных законов об экспортном контроле и внешней политике", - говорится в объяснении ответчиков.

Компании выразили "глубокое сочувствие жертвам", однако они отметили, что граждане Украины не имеют права искать справедливости именно в судах США из-за авиаударов. Это вопрос внешней политики, а не частных исков.

Деликтное законодательство (право) - это совокупность правовых норм, регулирующих внедоговорные обязательства по возмещению имущественного или морального вреда, причиненного одним лицом другому. Оно защищает личные неимущественные и имущественные права граждан и организаций.

Чипы купили еще до санкций

В целом, техногиганты наняли целую армию известных в Техасе и США адвокатов, чтобы отстоять свои интересы и не быть признанными виновными в поставках чипов и микросхем в РФ, и, как результат, не платить компенсацию жертвам из Украины.

Защита утверждает, что Россия имела доступ ко многим компонентам законно. Это происходило до введения жестких санкций в 2022 году. Также адвокаты отметили, что полупроводники производят сотни компаний по всему миру.

Кроме того, в аргументах адвокатов техногигантов утверждается, что украинские истцы не предоставили конкретных фактов: не указали, какие именно детали были в конкретной ракете.

Еще один аргумент - сроки давности. Техногиганты считают, что украинцы опоздали с подачей документов.

Что говорят адвокаты украинцев

Адвокаты украинцев сравнили дело с другими случаями ущерба. По их мнению, деликтное право работает одинаково. Это касается и опиоидного кризиса, и даже укуса собаки. Если производитель игнорировал "тревожные сигналы", он должен ответить.

Представители истцов заявили следующее:

"В обвинениях истцов нет ничего беспрецедентного: деликтное законодательство обычно привлекает ответчиков к ответственности за предполагаемый вред, причиненный предполагаемым истцам, независимо от того, является ли неправомерное поведение таким же простым, как укус собаки, или таким сложным, как разжигание опиоидной зависимости путем игнорирования тревожных сигналов в отношении конечных потребителей".

Относительно сроков давности украинская сторона тоже имеет объяснения. Они узнали о происхождении чипов только в сентябре 2024 года. До этого компании якобы делали ложные заявления. Мошенническое сокрытие информации лишает защиту права ссылаться на сроки.