Критический момент мирных переговоров по Украине, - Стубб

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что сейчас критический момент мирных переговоров по Украине, но мирное соглашение ближе, чем когда-либо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Стубба каналу Buitenhof.
"Я думаю, мы находимся в критическом моменте мирных переговоров, и в то же время мы, вероятно, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за эти четыре года", - сказал он.
По словам президента Финляндии, сейчас США, Украина и Европа работают над тремя документами:
Также Стубб отметил, что именно Россия является главной проблемой для европейской и западной безопасности.
"Россия является номером один среди угроз для Европы и в целом для Западного мира", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось о том, что Александер Стубб отказался от поездки и в США, и в Берлин на переговоры по Украине.
До того в интервью финским СМИ Стубб предупреждал, что мирное соглашение для Украины может быть компромиссным и несправедливым.
Он открыто признал, что был разочарован, когда увидел первоначальную версию мирного плана.
Стубб подчеркнул, что не стоит ожидать выполнения всех условий для справедливого мира, о которых говорили последние годы.
Президент добавил, что Финляндия может сыграть роль в гарантиях безопасности для Украины, ведь страна имеет одни из самых сильных оборонительных сил в Европе.
Напомним, Украина, США и Европа в течение месяца дорабатывают американский мирный план, который в первоначальной версии был в пользу России.
Сейчас мирный план уже изменился и сократился с 28 пунктов до 20.
Сейчас самым сложным является вопрос территорий, а именно Донбасса. Вашингтон требует отдать его России, а Украина отвергает подобные предложения.
На днях появилась информация, что стороны обсуждают три ключевые инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, определяющий принципы послевоенного восстановления.
По словам источников WSJ, Белый дом намерен достичь мирного соглашения до конца 2025 года.