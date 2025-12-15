Критический момент мирных переговоров по Украине, - Стубб

"Я думаю, мы находимся в критическом моменте мирных переговоров, и в то же время мы, вероятно, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за эти четыре года", - сказал он.

По словам президента Финляндии, сейчас США, Украина и Европа работают над тремя документами:

первый - это рамочный документ 20-пунктового мирного плана;

второй - гарантии безопасности для Украины;

третий - восстановление страны.

Также Стубб отметил, что именно Россия является главной проблемой для европейской и западной безопасности.

"Россия является номером один среди угроз для Европы и в целом для Западного мира", - подчеркнул он.