Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Критический момент мирных переговоров по Украине, - Стубб

Фото: президент Финляндии Александер Стубб (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что сейчас критический момент мирных переговоров по Украине, но мирное соглашение ближе, чем когда-либо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Стубба каналу Buitenhof.

"Я думаю, мы находимся в критическом моменте мирных переговоров, и в то же время мы, вероятно, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за эти четыре года", - сказал он.

По словам президента Финляндии, сейчас США, Украина и Европа работают над тремя документами:

  • первый - это рамочный документ 20-пунктового мирного плана;
  • второй - гарантии безопасности для Украины;
  • третий - восстановление страны.

Также Стубб отметил, что именно Россия является главной проблемой для европейской и западной безопасности.

"Россия является номером один среди угроз для Европы и в целом для Западного мира", - подчеркнул он.

 

 

Стубб о мирном соглашении

Ранее сообщалось о том, что Александер Стубб отказался от поездки и в США, и в Берлин на переговоры по Украине.

До того в интервью финским СМИ Стубб предупреждал, что мирное соглашение для Украины может быть компромиссным и несправедливым.

Он открыто признал, что был разочарован, когда увидел первоначальную версию мирного плана.

Стубб подчеркнул, что не стоит ожидать выполнения всех условий для справедливого мира, о которых говорили последние годы.

Президент добавил, что Финляндия может сыграть роль в гарантиях безопасности для Украины, ведь страна имеет одни из самых сильных оборонительных сил в Европе.

Мирный план США для Украины

Напомним, Украина, США и Европа в течение месяца дорабатывают американский мирный план, который в первоначальной версии был в пользу России.

Сейчас мирный план уже изменился и сократился с 28 пунктов до 20.

Сейчас самым сложным является вопрос территорий, а именно Донбасса. Вашингтон требует отдать его России, а Украина отвергает подобные предложения.

На днях появилась информация, что стороны обсуждают три ключевые инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, определяющий принципы послевоенного восстановления.

По словам источников WSJ, Белый дом намерен достичь мирного соглашения до конца 2025 года.

