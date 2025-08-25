США и Украина обсудили, как остановить добычу РФ редкоземель на оккупированных землях

Юлия Свириденко сообщила, что на встрече со спецпредставителем президента США Китом Келлогом одной из главных тем были гарантии безопасности для Украины.

"Они должны быть реальными - на основе Устава ООН и с уважением к нашему суверенитету, - отметила она. - Настоящая гарантия безопасности - это сильная украинская армия и сильная экономика. Мы должны сохранить потенциал ВСУ и развивать собственную промышленность".

Также глава правительства подчеркнула, что важным приоритетом для Украины остается возвращение всех ее граждан: военнопленных, гражданских и депортированных детей.

По словам Юлии Свириденко, отдельно стоял вопрос критических минералов и промышленных активов, которые Россия пытается эксплуатировать на временно оккупированных территориях.

"Недопустимо, чтобы их добыча или торговля были легализованы", - написала она.