США и Украина обсудили, как остановить добычу РФ редкоземель на оккупированных землях

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила со спецпредставителем президента США Китом Келлогом гарантии безопасности для Украины и посягательства России на критические минералы на оккупированных украинских территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Юлию Свириденко в Facebook.
Юлия Свириденко сообщила, что на встрече со спецпредставителем президента США Китом Келлогом одной из главных тем были гарантии безопасности для Украины.
"Они должны быть реальными - на основе Устава ООН и с уважением к нашему суверенитету, - отметила она. - Настоящая гарантия безопасности - это сильная украинская армия и сильная экономика. Мы должны сохранить потенциал ВСУ и развивать собственную промышленность".
Также глава правительства подчеркнула, что важным приоритетом для Украины остается возвращение всех ее граждан: военнопленных, гражданских и депортированных детей.
По словам Юлии Свириденко, отдельно стоял вопрос критических минералов и промышленных активов, которые Россия пытается эксплуатировать на временно оккупированных территориях.
"Недопустимо, чтобы их добыча или торговля были легализованы", - написала она.
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что государство рассекретило данные о запасах критических полезных ископаемых. Гриф "Секретно" сняли с данных о литий, золото, титан и другие стратегические минералы, чтобы открыть доступ инвесторам и упростить развитие отрасли. Единственное полезное ископаемое, по которому данные остаются секретными, - уран.
1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда.
16 июня правительство Украины одобрило первые действия в рамках исторического соглашения с США по полезным ископаемым. Речь идет о подготовке к открытию крупного государственного литиевого месторождения "Добра" для частных инвесторов.