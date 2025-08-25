США і Україна обговорили, як зупинити видобуток РФ рідкісноземів на окупованих землях

Юлія Свириденко повідомила, що на зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом однією з головних тем були безпекові гарантії для України.

"Вони мають бути реальними - на основі Статуту ООН і з повагою до нашого суверенітету, - зазначила вона. - Справжня гарантія безпеки - це сильна українська армія і сильна економіка. Ми повинні зберегти потенціал ЗСУ й розвивати власну промисловість".

Також очільниця уряду наголосила, що важливим пріоритетом для України залишається повернення всіх її громадян: військовополонених, цивільних та депортованих дітей.

За словами Юлії Свириденко, окремо стояло питання критичних мінералів і промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях.

"Недопустимо, щоб їхній видобуток або торгівля були легалізовані", - написала вона.