США і Україна обговорили, як зупинити видобуток РФ рідкісноземів на окупованих землях

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом безпекові гарантії для України і зазіхання Росії на критичні мінерали на окупованих українських територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Юлію Свириденко у Facebook.
Юлія Свириденко повідомила, що на зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом однією з головних тем були безпекові гарантії для України.
"Вони мають бути реальними - на основі Статуту ООН і з повагою до нашого суверенітету, - зазначила вона. - Справжня гарантія безпеки - це сильна українська армія і сильна економіка. Ми повинні зберегти потенціал ЗСУ й розвивати власну промисловість".
Також очільниця уряду наголосила, що важливим пріоритетом для України залишається повернення всіх її громадян: військовополонених, цивільних та депортованих дітей.
За словами Юлії Свириденко, окремо стояло питання критичних мінералів і промислових активів, які Росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях.
"Недопустимо, щоб їхній видобуток або торгівля були легалізовані", - написала вона.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що держава розсекретила дані про запаси критичних корисних копалин. Гриф "Секретно" зняли з даних про літій, золото, титан та інші стратегічні мінерали, аби відкрити доступ інвесторам і спростити розвиток галузі. Єдина корисна копалина, щодо якої дані залишаються таємними, - уран.
1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду.
16 червня уряд України схвалив перші дії в межах історичної угоди з США щодо корисних копалин. Йдеться про підготовку до відкриття великого державного літієвого родовища "Добра" для приватних інвесторів.