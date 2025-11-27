Завербовали на сайте знакомств: на Днепропетровщине разоблачили корректировщика РФ
Российские спецслужбы завербовали мужчину из Днепропетровской области на сайте знакомств. Он стал корректировщиком ударов РФ по прифронтовому Никополю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Контрразведка СБУ разоблачила еще одного российского агента, который передавал оккупантам данные для артиллерийских обстрелов и дроновых атак по прифронтовому Никополю.
Что известно о подозреваемом
По данным следствия, агентом оказался 42-летний местный житель, безработный, который скрывался от мобилизации. Он попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал себе пару на сайте знакомств.
Именно там с ним установила контакт женщина, которая представилась жительницей временно оккупированной Каховки и оказалась внештатной сотрудницей ФСБ.
После манипуляций и "налаживания доверия" она передала мужчину на прямую связь с кадровым офицером спецслужбы.
Как действовал агент
После вербовки куратор предоставил ему инструкции по сбору разведданных об украинских войсках, обороняющих город. Злоумышленник обходил Никополь, избегая блокпостов, и скрыто фиксировал позиции Сил обороны.
Всю собранную информацию он сразу пересылал российскому куратору.
По оперативным данным, в ближайшее время оккупанты планировали перебросить агенту FPV-дроном самодельное взрывное устройство для подготовки теракта в Днепропетровской области.
Задержание и что грозит
Контрразведчики СБУ вовремя разоблачили и задержали мужчину по месту жительства. Во время обыска изъяли смартфон с доказательствами его работы на врага.
Также проведен комплекс мероприятий для обеспечения безопасности локаций украинских войск.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога.
Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Фото: СБУ разоблачила корректировщика оккупантов (ssu.gov.ua)
Разоблачение агентов РФ
Напомним, недавно СБУ и полиция задержали российского агента, который совершил двойной теракт в Днепре 23 ноября. Агента задержали "по горячим следам", он оказался несовершеннолетним.
Также правоохранители разоблачили корректировщика, который наводил российские ракеты на объекты энергетики в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Тем временем в Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.