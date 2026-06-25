СБС показали результаты ночной охоты на военные объекты оккупантов в Крыму

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира подразделения "Птахи Мадяра" Роберта Бровди "Мадяра".

В операции принимали участие бойцы 1-го и 20-го отдельных центров СБС, 9-й батальон "Кайрос" 414-й ОБр СБС "Птицы Мадяра", подразделение "Феникс" и 412-я ОБр СБС "Nemesis".

По его словам, защитники из разных подразделений СБС отработали по объектам захватчиков в оперативной глубине . В общей сложности под удар попали 38 разноцветных целей, среди которых береговые радиолокационные станции, объекты топливно-энергетической инфраструктуры и логистические узлы.

Ситуация в Крыму

Напомним, в ночь на 25 июня временно оккупированный Крым массово атаковали беспилотники. Мощные взрывы раздавались в Симферопольском, Первомайском и Красноперекопском районах, а также в Севастополе, Евпатории и Ялте. Из-за поражений Таврической и Балаклавской ТЭЦ полуостров охватили массовые отключения света.

В преддверии этой атаки СБУ провела масштабную спецоперацию, в ходе которой удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское", а также уничтожить системы противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь-С1" вблизи Керчи.

Комментируя эти действия Сил обороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская операция на полуострове четко просчитана. По его словам, если западные партнеры примут необходимые решения по поставкам вооружения, Украина сможет создать условия, при которых Россия будет вынуждена избрать мир.