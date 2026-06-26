В Крыму и Севастополе оккупанты ввели режим чрезвычайной ситуации

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26 июня оккупационные власти Крыма объявили о введении режима чрезвычайной ситуации как в Севастополе, так и на территории всего полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гауляйтера Крыма Сергея Аксенова.

Чрезвычайная ситуация в Крыму: что известно Решение "о введении ЧС" вступило в силу в 13:00 26 июня. "Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера", - заявил Аксенов. Он также начал уверять население полуострова, что это решение было принято "для упорядочения вопросов экономического характера". "Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения", - добавил ставленник Кремля в Крыму.