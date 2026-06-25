ua en ru
Чт, 25 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия массово сократила количество поездов в Крым

12:24 25.06.2026 Чт
2 мин
Из 18 рейсов осталось всего 7
aimg Ирина Глухова
Россия массово сократила количество поездов в Крым Фото иллюстративное: Россия массово сократила количество поездов в Крым (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В оккупированном Крыму резко сокращают железнодорожное сообщение с Россией - вместо 18 поездов будут курсировать всего 7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова.

По словам Аксенова, решение принял так называемый Оперативный штаб.

Сообщается, что компания "Гранд Сервис Экспресс" сокращает количество поездов "Таврия", курсирующих в оккупированный Крым и обратно.

Какие поезда останутся

  • Санкт-Петербург – Севастополь;
  • Москва – Симферополь;
  • Москва – Севастополь;
  • Адлер – Симферополь;
  • Санкт-Петербург – Евпатория (с прицепной группой Псков – Прекрасно);
  • Москва – Симферополь (с прицепной группой Курск – Белгород);
  • еще два поезда Москва – Симферополь, которые будут курсировать не каждый день.

Все поезда будут курсировать только до станции "Керчь-Южная" и обратно. Остальные сезонные рейсы будут отменять постепенно в течение следующих двух недель.

Причины таких ограничений оккупационные власти официально не объяснили.

Что происходит в Крыму?

В начале июня украинские военные объявили об установлении воздушного контроля с помощью беспилотников над частью сухопутного маршрута россиян в оккупированный Крым.

На фоне постоянных атак дронов в оккупированном Крыму прекратили продажу топлива на АЗС - его выдают только госслужбам .

В ночь на 25 июня после удара по энергетической инфраструктуре Севастополя город остался без электроснабжения .

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что Силы обороны Украины работают на перекрытие логистики россиян.

"Перекроем врагу логистику так, что будет им очень тяжело", – сказал он.

А Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди также рассказал о своем "рецепте" по поводу оккупированного полуострова.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крым Война в Украине Поезда
Новости
В части Киева ввели экстренные отключения света
В части Киева ввели экстренные отключения света
Аналитика
Вернутся ли отключение света летом: интервью с главой "Укрэнерго"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Вернутся ли отключение света летом: интервью с главой "Укрэнерго"