Россия массово сократила количество поездов в Крым

В оккупированном Крыму резко сокращают железнодорожное сообщение с Россией - вместо 18 поездов будут курсировать всего 7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова.

Все поезда будут курсировать только до станции "Керчь-Южная" и обратно. Остальные сезонные рейсы будут отменять постепенно в течение следующих двух недель.

Сообщается, что компания "Гранд Сервис Экспресс" сокращает количество поездов "Таврия", курсирующих в оккупированный Крым и обратно.

По словам Аксенова, решение принял так называемый Оперативный штаб.

Что происходит в Крыму?

В начале июня украинские военные объявили об установлении воздушного контроля с помощью беспилотников над частью сухопутного маршрута россиян в оккупированный Крым.

На фоне постоянных атак дронов в оккупированном Крыму прекратили продажу топлива на АЗС - его выдают только госслужбам .

В ночь на 25 июня после удара по энергетической инфраструктуре Севастополя город остался без электроснабжения .

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что Силы обороны Украины работают на перекрытие логистики россиян.

"Перекроем врагу логистику так, что будет им очень тяжело", – сказал он.

А Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди также рассказал о своем "рецепте" по поводу оккупированного полуострова.