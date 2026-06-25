Россия массово сократила количество поездов в Крым
В оккупированном Крыму резко сокращают железнодорожное сообщение с Россией - вместо 18 поездов будут курсировать всего 7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова.
По словам Аксенова, решение принял так называемый Оперативный штаб.
Сообщается, что компания "Гранд Сервис Экспресс" сокращает количество поездов "Таврия", курсирующих в оккупированный Крым и обратно.
Какие поезда останутся
- Санкт-Петербург – Севастополь;
- Москва – Симферополь;
- Москва – Севастополь;
- Адлер – Симферополь;
- Санкт-Петербург – Евпатория (с прицепной группой Псков – Прекрасно);
- Москва – Симферополь (с прицепной группой Курск – Белгород);
- еще два поезда Москва – Симферополь, которые будут курсировать не каждый день.
Все поезда будут курсировать только до станции "Керчь-Южная" и обратно. Остальные сезонные рейсы будут отменять постепенно в течение следующих двух недель.
Причины таких ограничений оккупационные власти официально не объяснили.
Что происходит в Крыму?
В начале июня украинские военные объявили об установлении воздушного контроля с помощью беспилотников над частью сухопутного маршрута россиян в оккупированный Крым.
На фоне постоянных атак дронов в оккупированном Крыму прекратили продажу топлива на АЗС - его выдают только госслужбам .
В ночь на 25 июня после удара по энергетической инфраструктуре Севастополя город остался без электроснабжения .
Командующий Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что Силы обороны Украины работают на перекрытие логистики россиян.
"Перекроем врагу логистику так, что будет им очень тяжело", – сказал он.
А Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди также рассказал о своем "рецепте" по поводу оккупированного полуострова.