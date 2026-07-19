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Мобильная связь по графику? В Крыму окупанты будут выключать сеть большую часть суток

13:57 19.07.2026 Вс
1 мин
Крымчан фактически будут "отрезать от мира" на 16 часов каждый день
aimg Мария Науменко
Мобильная связь по графику? В Крыму окупанты будут выключать сеть большую часть суток Фото: мобильная связь (Getty Images)
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Россия еще больше усиливает контроль над оккупированным Крымом. В некоторых городах мобильная связь и доступ к интернету будут работать только часть суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

По данным ЦПИ, у Джанкои мобильная связь и интернет будут работать всего восемь часов в сутки. Остальное время сеть будет полностью недоступна.

В Центре отметили, что такие ограничения связаны, прежде всего, с военными потребностями России. В частности, они должны усложнить распространение информации о перемещении российской техники и личного состава.

Кроме того, в ЦПИ считают, что отключения связи позволяют оккупационным властям усилить контроль над информационным пространством и ограничить доступ жителей полуострова к нежелательной для Кремля информации.

"Гражданское население становится заложником военных интересов Кремля, который превращает Крым в закрытую милитаризованную зону", - отмечается в сообщении.

В дополнение к ограничениям мобильной связи в оккупированном Крыму уже несколько недель продолжаются масштабные отключения электроэнергии . После ударов по энергетической инфраструктуре оккупационные власти перестали раскрывать, какие населенные пункты остаются без света.

Кроме того, в Севастополе усилили графики отключений, а местные власти заявили, что больше не могут прогнозировать время возобновления электроснабжения.

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