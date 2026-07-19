Мобильная связь по графику? В Крыму окупанты будут выключать сеть большую часть суток

Россия еще больше усиливает контроль над оккупированным Крымом. В некоторых городах мобильная связь и доступ к интернету будут работать только часть суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

По данным ЦПИ, у Джанкои мобильная связь и интернет будут работать всего восемь часов в сутки. Остальное время сеть будет полностью недоступна.

В Центре отметили, что такие ограничения связаны, прежде всего, с военными потребностями России. В частности, они должны усложнить распространение информации о перемещении российской техники и личного состава.

Кроме того, в ЦПИ считают, что отключения связи позволяют оккупационным властям усилить контроль над информационным пространством и ограничить доступ жителей полуострова к нежелательной для Кремля информации.

"Гражданское население становится заложником военных интересов Кремля, который превращает Крым в закрытую милитаризованную зону", - отмечается в сообщении.