Оккупированный Севастополь остался без бензина

15:43 29.05.2026 Пт
Гауляйтер Развожаев признал проблему и просит жителей "отнестись с пониманием"
Валерия Абабина
Фото: В оккупированном Севастополе закончился бензин (Getty Images)
В оккупированном Севастополе начались перебои с топливом. На заправках сети ТЭС и АТАН временно исчез бензин АИ-92 и АИ-95.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого "губернатора" оккупированного Севастополя Михаила Развожаева.

Читайте также: Волгоградский НПЗ остановил работу, под Ярославлем горят гигантские резервуары

По словам Развожаева, сейчас на АЗС в наличии только дизельное топливо "ДТ ультра" - и то не на всех станциях. Поставки бензина ожидают в течение дня.

"Сохраняются логистические сложности, причины которых известны. Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки", - написал он.

Он также отметил, что вопрос поставок топлива на Крымский полуостров "контролируют Минэнерго и Минтранс РФ".

Не только Севастополь

По данным местных ТГ-каналов, перебои с бензином и дизелем фиксируют на АЗС по всему оккупированному полуострову.

Местные каналы публикуют интерактивные карты заправок и причины дефицита: регулярные атаки на российские НПЗ и кратное увеличение ударов по так называемому сухопутному коридору в Крым, который проходит через оккупированные территории юга и востока Украины.

Ранее Развожаев уже сообщал, что в Севастополе ограничили продажу бензина 20 литрами в одно авто, а дизтопливо продают по талонам.

Удары по "коридору"

29 мая в ГУР Минобороны Украины заявили об "огневом контроле" над участками коридора Крым - Донецк и опубликовали видео атак на российскую военную технику и бензовозы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что еще 22 мая в оккупированном Севастополе ввели лимит на продажу горючего - не более 20 литров в одну канистру или машину.

Тогда же 18 мая Силы обороны поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, который на двое суток остановил половину мощностей.

Удары продолжаются. 28 мая украинские силы поразили Туапсинский НПЗ - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России, которое производит топливо для российской армии.

