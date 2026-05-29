Оккупированный Севастополь остался без бензина

В оккупированном Севастополе начались перебои с топливом. На заправках сети ТЭС и АТАН временно исчез бензин АИ-92 и АИ-95.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого "губернатора" оккупированного Севастополя Михаила Развожаева .

По словам Развожаева, сейчас на АЗС в наличии только дизельное топливо "ДТ ультра" - и то не на всех станциях. Поставки бензина ожидают в течение дня.

"Сохраняются логистические сложности, причины которых известны. Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки", - написал он.

Он также отметил, что вопрос поставок топлива на Крымский полуостров "контролируют Минэнерго и Минтранс РФ".

Не только Севастополь

По данным местных ТГ-каналов, перебои с бензином и дизелем фиксируют на АЗС по всему оккупированному полуострову.

Местные каналы публикуют интерактивные карты заправок и причины дефицита: регулярные атаки на российские НПЗ и кратное увеличение ударов по так называемому сухопутному коридору в Крым, который проходит через оккупированные территории юга и востока Украины.

Ранее Развожаев уже сообщал, что в Севастополе ограничили продажу бензина 20 литрами в одно авто, а дизтопливо продают по талонам.

Удары по "коридору"

29 мая в ГУР Минобороны Украины заявили об "огневом контроле" над участками коридора Крым - Донецк и опубликовали видео атак на российскую военную технику и бензовозы.