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В Крыму упала российская ракета: разрушен дом

Симферополь, Воскресенье 03 ноября 2024 15:09
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В Крыму упала российская ракета: разрушен дом Иллюстративное фото: в Крыму упала российская ракета (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская ракета в воскресенье, 3 ноября, упала на территории оккупированного Крыма. Она попала в дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Как отмечается, россияне запустили ракету из Симферопольского района Крыма около 12:55. В это время в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

"Крымский ветер" сообщает, что запущенная российская ракета упала в селе Скворцово Симферопольского района.

"Разрушен дом на ул. Терешковой. Район оцеплен полицией и ФСБ. Других подробностей пока нет", - говорится в сообщении.

В Крыму упала российская ракета: разрушен дом

скриншот deepstatemap.live

Напомним, россияне насчитали, что с апреля 2023 года по апрель 2024 года на Белгородскую область "упали" по меньшей мере 38 авиационных бомб.

Подобные случаи также фиксировались на оккупированных территориях Украины. Так, россияне случайно сбросили авиабомбу на село на левобережье Херсонской области. Эта территория находится под контролем армии РФ.

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