Россияне уронили авиабомбу на оккупированную часть Херсонской области, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra .

По данным источника, 5 апреля местный житель обнаружил в поле воронку, а в ней - неразорвавшуюся авиабомбу.

"Авиабомба упала в 5 км от села Новоукраинка в Новотроицком районе Херсонской области", - сообщили на канале Astra.

Фото: приблизительное место падения российской авиабомбы (https://t.me/astrapress/52938)

По сообщениям канала, прибывшие на место специалисты опознали боеприпас как российский ФАБ-250.

"Местное население предупредили об опасности, в ближайшее время бомбу утилизируют", - сообщает канал Astra.