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Оккупанты "уронили" десятки бомб на Белгородскую область: WP раскрыло данные РФ

Понедельник 01 июля 2024 16:31
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Оккупанты "уронили" десятки бомб на Белгородскую область: WP раскрыло данные РФ Иллюстративное фото: россияне бьют своими авиабомбами по Белгородской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне насчитали, что за год на Белгородскую область упали десятки их авиационных бомб. Таким вооружением солдаты РФ обычно атакуют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание со ссылкой на внутренний документ россиян, который перехватила украинская разведка, утверждает, что в период с апреля 2023 по апрель 2024 года на Белгородскую область упало по меньшей мере 38 авиационных бомб.

Оккупанты &quot;уронили&quot; десятки бомб на Белгородскую область: WP раскрыло данные РФФото: места падения российских бомб в Белгородской области (washingtonpost.com)

Большую часть авиабомб находили гражданские - лесники, фермеры или жители окрестных деревень. При этом в большинстве случаев российское Министерство обороны не знало, когда были запущены бомбы. Поэтому некоторые из боеприпасов могли лежать там несколько дней.

В документе сказано, что по меньшей мере четыре бомбы упали на Белгород. Еще семь были найдены возле областного центра. Больше всего бомб, 11, упало в Грайворонском районе, который граничит с Украиной.

Также, по информации WP, в перехваченном документе содержится таблица инцидентов с указанием чрезвычайных постановлений по обезвреживанию бомб и эвакуации.

Падение КАБов в России

Напомним, российские управляемые авиационные бомбы уже неоднократно падали на территории приграничных с Украиной областей РФ. В частности, издание ASTRA писало, что только 15 мая на территорию Белгородской области упало сразу три российских авиабомбы.

Подобные инциденты подтверждала британская разведка. Там предупреждали, что подобные инциденты являются опасными для гражданского населения РФ.

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