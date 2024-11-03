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У Криму впала російська ракета: зруйновано будинок

Сімферополь, Неділя 03 листопада 2024 15:09
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У Криму впала російська ракета: зруйновано будинок Ілюстративне фото: у Криму впала російська ракета (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська ракета у неділю, 3 листопада, впала не території окупованого Криму. Вона влучила у будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Як зазначається, росіяни запустили ракету з Сімферопольського району Криму близько 12:55. У цей час в південних областях України була оголошена повітряна тривога.

"Кримський вітер" повідомляє, що запущена російська ракета впала у селі Скворцове Сімферопольського району.

"Зруйновано будинок на вул. Терешкової. Район оточений поліцією та ФСБ. Інших подробиць наразі немає", - йдеться у повідомленні.

У Криму впала російська ракета: зруйновано будинок

скриншот deepstatemap.live

Нагадаємо, росіяни нарахували, що з квітня 2023 по квітень 2024 року на Бєлгородську область "упали" щонайменше 38 авіаційних бомб.

Подібні випадки також фіксували на окупованих територіях України. Так, росіяни випадково скинули авіабомбу на село на лівобережжі Херсонської області. Ця територія знаходиться під контролем армії РФ.

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