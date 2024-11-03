У Криму впала російська ракета: зруйновано будинок

Російська ракета у неділю, 3 листопада, впала не території окупованого Криму. Вона влучила у будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Як зазначається, росіяни запустили ракету з Сімферопольського району Криму близько 12:55. У цей час в південних областях України була оголошена повітряна тривога.

"Кримський вітер" повідомляє, що запущена російська ракета впала у селі Скворцове Сімферопольського району.

"Зруйновано будинок на вул. Терешкової. Район оточений поліцією та ФСБ. Інших подробиць наразі немає", - йдеться у повідомленні.

скриншот deepstatemap.live