В Крыму второй раз за день раздаются взрывы: россияне заявили об атаке БПЛА на аэродром "Кача"

Понедельник 22 сентября 2025 21:47
UA EN RU
В Крыму второй раз за день раздаются взрывы: россияне заявили об атаке БПЛА на аэродром "Кача" Иллюстративное фото: в Крыму 22 сентября повторно раздавались взрывы (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Крыму вечером понедельника, 22 сентября, снова раздавались взрывы. Россияне заявили об атаке на аэродром "Кача".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

Примерно в 20:50 по местному времени российские власти объявили о тревоге на полуострове. Как заявил Развожаев, в Крыму работает российская ПВО - уже якобы уничтожены две воздушные цели.

В то же время, мониторинговый канал "Крымский ветер" заявил, что в Крыму был атакован аэродром "Кача".

Стоит заметить, что украинские партизаны из движения "АТЕШ" около двух месяцев назад провели разведку на территории аэродрома "Кача" в оккупированном Крыму и обнаружили ключевые военные объекты россиян.

Аэродром "Кача" - военный аэродром вблизи Севастополя в оккупированном Крыму, имеющий стратегическое значение для российских войск. Он используется как база морской авиации Черноморского флота РФ и для размещения беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и самолетов.

"Кача" регулярно становится одной из целей для ударов Вооруженных сил Украины из-за ее роли в обеспечении российских операций в Черном море и на южном фронте.

Атака дронов на Крым

В ночь на 2 мая оккупированный Крым массированно атаковали ударные беспилотники. В районе военных аэродромов слышны взрывы, активно работала ПВО и зафиксированы пожары.

Также сегодня в Крыму уже объявлялась тревога - россияне заявили об опасности для Севастополя. Местные СМИ начали писать, что город находится под атакой неизвестных беспилотников.

А вчера поздно вечером во временно оккупированном прозвучали взрывы в районе санатория "Форос". По данным СМИ, данный объект может быть связан с Федеральной службой безопасности.

Крым Война в Украине
