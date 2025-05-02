В Крыму дроны атакуют военные аэродромы: зафиксированы пожары

Этой ночью временно оккупированный Крым массированно атакуют ударные беспилотники. В районе военных аэродромов слышны взрывы, активно работает ПВО и зафиксированы кадры пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным очевидцев, атака дронов началась около полуночи и продолжается до сих пор.

Мощные взрывы и очереди были слышны в районе аэропорта Симферополя, а также возле военных аэродромов "Кача" и "Бельбек" в Севастополе, в Саках, Новофедоровке, Джанкое.

Очевидцы сообщают о пожарах в результате ударов БпЛА.

Кроме того, в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке, российский истребитель пытается сбить беспилотники.

В Саках виден пожар в районе аэродрома, а в селе Угловое также видно пламя после работы ПВО.

"Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе города Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.

По его словам, над морем уже сбили более 10 БПЛА.

Кроме того, захватчики перекрыли движение автотранспорта по Керченскому мосту.