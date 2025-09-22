ua en ru
У Криму вдруге за день лунають вибухи: росіяни заявили про атаку БПЛА на аеродром "Кача"

Понеділок 22 вересня 2025 21:47
У Криму вдруге за день лунають вибухи: росіяни заявили про атаку БПЛА на аеродром "Кача" Ілюстративне фото: у Криму 22 вересня повторно лунали вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Криму ввечері понеділка, 22 вересня, знову лунали вибухи. Росіяни заявили про атаку на аеродром "Кача".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер" і "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Приблизно о 20:50 за місцевим часом російська влада оголосила про тривогу на півострові. Як заявив Развожаєв, у Криму працює російська ППО - вже нібито знищено дві повітряні цілі.

Водночас, моніторинговий канал "Кримський вітер" заявив, що у Криму було атаковано аеродром "Кача".

Варто зауважити, що українські партизани з руху "АТЕШ" близько двох місяців тому провели розвідку на території аеродрому "Кача" в окупованому Криму та виявили ключові військові об’єкти росіян.

Аеродром "Кача" - військовий аеродром поблизу Севастополя в окупованому Криму, що має стратегічне значення для російських військ. Він використовується як база морської авіації Чорноморського флоту РФ та для розміщення безпілотних літальних апаратів, вертольотів і літаків.

"Кача" регулярно стає однією з цілей для ударів Збройних сил України через її роль у забезпеченні російських операцій у Чорному морі та на південному фронті.

Атака дронів на Крим

У ніч на 2 травня окупований Крим масовано атакували ударні безпілотники. У районі військових аеродромів чути вибухи, активно працювала ППО і зафіксовано пожежі.

Також сьогодні у Криму вже оголошувалась тривога - росіяни заявили про небезпеку для Севастополя. Місцеві ЗМІ почали писати, що місто перебуває під атакою невідомих безпілотників.

А вчора пізно ввечері у тимчасово окупованому пролунали вибухи в районі санаторію "Форос". За даними ЗМІ, даний об'єкт може бути пов'язаний із Федеральною службою безпеки.

Крим Війна в Україні
