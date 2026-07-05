ua en ru
Вс, 05 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ выключили оккупантам рубильник в Крыму и парализовали связь (видео)

16:30 05.07.2026 Вс
2 мин
Враг пытается спасаться генераторами
aimg Сергей Козачук
ВСУ выключили оккупантам рубильник в Крыму и парализовали связь (видео) Фото: Крым обесточен в результате атаки СБС (dpsu.gov.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские военные массированно обесточивают военные тылы россиян на временно оккупированных территориях, оставляя врага без связи и света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем СБС Роберта Бровди "Мадяра".

Масштабный "ППОпад" и изоляция Крыма

По информации военного, ССС проводят последовательную операцию по демонтажу вражеских тылов. ВСУ создают для кафиров логистический и топливный голод, уничтожают противовоздушную оборону, а также системно выключают энергоузлы и связь.

Главная цель - полная изоляция российского военного присутствия на полуострове.

Только в течение 1-5 июля подразделения ССС вывели из строя 37 энергоузлов на оккупированном Юге. В последние дни бойцы отрезали от питания 16 важных объектов.

Какие подстанции попали под удар

Военные обнародовали перечень объектов, недавно прекративших работу в результате успешных атак:

  • В оккупированном Крыму - электроподстанции 110 кВ "Ковальное", "Степное", "Трактовое", "Нива", "Зимнее", "Саки", мощные ПС 220 кВ "Бахчисарай" и ПС 330 кВ "Западно-Крымская" в населенном пункте Кар'5 и Славянском. На территории полуострова активно отработали 9-й батальон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра", 412 ОБр СБС "Nemesis" и 1-й отдельный центр СБС.
  • В Херсонской области - под удар попали ПС 150 кВ "Геническиск" и "Оверьяновка", а также трансформатор в Преображенке.
  • В Луганской и Запорожской областях - уничтожены трансформаторы в населенных пунктах Лозовское и Покровское (Луганщина, работа 20 ОБр СБС "К-2"), а также в Нововасиловке (Запорожье, отработали "Nemesis").

Российские пропагандистские ресурсы и военные объекты вынуждены переходить на генераторы, что существенно усложняет логистику и обеспечение оккупационных войск.

Результаты ударов по военным объектам РФ

Напомним, Силы обороны Украины продолжают активно уничтожать военный потенциал и технику окупантов как в глубоком тылу, так и на оккупированных территориях.

В частности, с начала 2026 г. Силы беспилотных систем Украины нарастили количество поражений в оперативной и стратегической глубине врага на 1150% и официально обнародовали список атакованных целей.

Параллельно масштабным потерям понесет и авиация захватчиков.

Недавно украинские дроны совершили успешную атаку на Крым, во время которой Служба безопасности Украины второй раз за неделю поразила истребители на аэродроме "Саки", выведя из строя сразу 7 вражеских самолетов, а также отработала по ангарам аэродрома "Гвардейское".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Силы беспилотных систем Война в Украине Крым Энергетическая блокада
Новости
Украинские дроны поразили ключевой аэродром россиян в Крыму
Украинские дроны поразили ключевой аэродром россиян в Крыму
Аналитика
1424 дня в аду, "игры" с ФСБ и стоячий режим: Интервью с бойцом "Азова" Сергеем Бенцой
Татьяна Демухкорреспондент РБК-Украина 1424 дня в аду, "игры" с ФСБ и стоячий режим: Интервью с бойцом "Азова" Сергеем Бенцой