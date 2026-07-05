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В Крыму рухнул спрос на отдых после ударов по инфраструктуре

04:20 05.07.2026 Вс
2 мин
Россиян пытаются заманить на полуостров скидками на аренду жилья
aimg Анастасия Никончук
В Крыму рухнул спрос на отдых после ударов по инфраструктуре Иллюстративное фото: пляжный сезон (GettyImages)
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Летний сезон в оккупированном Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, которые все чаще выбирают другие курорты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию nv.ua.

Удары по портовой инфраструктуре, нефтебазам и логистическим объектам, дефицит топлива и перебои с энергоснабжением заметно снизили интерес россиян к отдыху в оккупированном Крыму. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, однако это не приносит ожидаемого результата.

Туристический поток резко сократился

В июне удары по портовой инфраструктуре, нефтебазам и логистическим узлам оккупированного Крыма серьезно повлияли на туристический сезон.

На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться.

По имеющейся информации, дефицит топлива стал одним из ключевых факторов, повлиявших на планы отдыхающих. Дополнительное влияние оказывают перебои с электроснабжением и сложности с транспортным сообщением.

Россияне выбирают другие курорты

Все больше туристов предпочитают отказаться от поездки в Крым и выбирают другие курортные направления, в том числе Геленджик, Анапу и Сочи.

Чтобы привлечь отдыхающих, гостиницы на полуострове предлагают значительные скидки на размещение. Однако даже снижение стоимости проживания пока не позволяет повысить заполняемость курортов.

Ситуация с топливом, логистикой и энергоснабжением продолжает негативно влиять на туристическую привлекательность оккупированного Крыма, а спрос на отдых остается значительно ниже ожиданий.

Напоминаем, что за последний год ситуация с энергоснабжением в оккупированном Крыму существенно ухудшилась. На фоне регулярных атак по объектам энергетической инфраструктуры на полуострове значительно сократилось наружное освещение, а в ряде районов оно практически отсутствует в ночное время.

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