В Крыму рухнул спрос на отдых после ударов по инфраструктуре
Летний сезон в оккупированном Крыму оказался под угрозой. Даже большие скидки не помогают гостиницам вернуть туристов, которые все чаще выбирают другие курорты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию nv.ua.
Удары по портовой инфраструктуре, нефтебазам и логистическим объектам, дефицит топлива и перебои с энергоснабжением заметно снизили интерес россиян к отдыху в оккупированном Крыму. Владельцы гостиниц вынуждены снижать цены, однако это не приносит ожидаемого результата.
Туристический поток резко сократился
В июне удары по портовой инфраструктуре, нефтебазам и логистическим узлам оккупированного Крыма серьезно повлияли на туристический сезон.
На фоне проблем с топливом, энергоснабжением и транспортной логистикой количество желающих провести отпуск на полуострове продолжает сокращаться.
По имеющейся информации, дефицит топлива стал одним из ключевых факторов, повлиявших на планы отдыхающих. Дополнительное влияние оказывают перебои с электроснабжением и сложности с транспортным сообщением.
Россияне выбирают другие курорты
Все больше туристов предпочитают отказаться от поездки в Крым и выбирают другие курортные направления, в том числе Геленджик, Анапу и Сочи.
Чтобы привлечь отдыхающих, гостиницы на полуострове предлагают значительные скидки на размещение. Однако даже снижение стоимости проживания пока не позволяет повысить заполняемость курортов.
Ситуация с топливом, логистикой и энергоснабжением продолжает негативно влиять на туристическую привлекательность оккупированного Крыма, а спрос на отдых остается значительно ниже ожиданий.
Напоминаем, что за последний год ситуация с энергоснабжением в оккупированном Крыму существенно ухудшилась. На фоне регулярных атак по объектам энергетической инфраструктуры на полуострове значительно сократилось наружное освещение, а в ряде районов оно практически отсутствует в ночное время.