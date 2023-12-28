В Крыму сообщают о новых взрывах ночью. Теперь в оккупированном Красноперекопске

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

Серия взрывов прогремела примерно в час ночи.

В сети и пабликах пишут, что было четыре взрыва, они раздались один за другим.

Красноперекопск на карте (фото: скрин google.com/maps)

Между тем данных о причине такой ночной "бавовны" и возможных последствий в этом районе пока нет. Да, представители оккупационных "администраций" никак не объясняют инциденты.

Ночные взрывы в Крыму

Отметим, что перед этим этой ночью взрывы раздавались в Севастополе в районе бухты. В пабликах писали про четыре-пять взрывов.

В свою очередь местный гауляйтер рассказывал о работе систем противовоздушной обороны и о якобы сбитии беспилотника над Черным морем.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря ВСУ в оккупированной Феодосии в Крыму уничтожили ПДК "Новочеркасск" ЧФ РФ. По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, это судно врага было поражено крылатыми ракетами.

Также появились спутниковые снимки после удара ВСУ по Феодосийской бухте. Как было видно на кадрах сервиса Planet.com, помимо большого десантного корабля "Новочеркасск" частично затонуло еще одно судно - предварительно, речь идет о старом учебно-тренировочном корабле "УТС-150".