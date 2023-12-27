Удар по Феодосии. СМИ выяснили, какому еще кораблю "досталось" кроме "Новочеркасска"

Кроме уничтожения крупного десантного корабля (БДК) Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в результате удара Сил обороны Украины 26 декабря ночью было частично подтоплено еще одно судно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

По данным издания, речь идет о старом учебно-тренировочном корабле российских захватчиков "УТС-150".

Такие выводы были сделаны на основе анализа кадров из порта временно оккупированной Феодосии во вторник.

Отмечается, что в настоящее время частично затопленный в результате ночного удара ВСУ корабль "УТС-150" можно наблюдать на фотографиях из порта в Феодосии по меньшей мере с 2007 года.

Учебно-тренировочный корабль "УТС-150" в Феодосийском порту (фото: росСМИ)

Удар по "Новочеркасску" в Феодосии 26 декабря

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря временно оккупированной Феодосии (Крым) был уничтожен крупный десантный российский корабль "Новочеркасск".

Как рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, БДК россиян был поражен крылатыми ракетами. Добавим, что в сети появились кадры мощной детонации на борту минувшей ночью.

Позже вечером вторника появились первые спутниковые снимки после удара ВСУ по Феодосийской бухте. На кадрах сервиса Planet.com видно, что кроме крупного десантного корабля "Новочеркасск" частично затонуло еще одно судно.

РБК-Украина в своем материале собрала всю информацию об уничтожении российского корабля.