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Появился спутниковый снимок последствий одного из недавних ударов по Крыму (фото)

Крым, Четверг 11 января 2024 11:52
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Появился спутниковый снимок последствий одного из недавних ударов по Крыму (фото) Фото: аналитик из США опубликовал снимок ударов ВСУ по объектам РФ в Крыму (Planet.Labs)
Автор: Ярослава Борзова

В сети опубликован спутниковый снимок недавнего удара Вооруженных сил Украины по объекту во временно оккупированном Крыму. На нем видно впечатление, какие украинские силы, вероятно, нанесли врагу в начале января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" в Telegram.

"Спутниковое изображение опубликовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк. Он не сообщил, о каком объекте идет речь", - говорится в материале.

В издании напомнили, что в первые дни января Крым подвергся серии воздушных атак. Тогда представители ВСУ и украинской разведки заявляли о поражении на аэродроме в Саках.

Удары по Крыму

Напомним, по данным ГУР, во временно оккупированном Крыму в результате ударов 4 января были уничтожены склады боеприпасов, а также поражена позиция радиолокационных станций (РЛС).

Кроме того, управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

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