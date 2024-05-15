Партизаны выяснили, что было поражено на аэродроме в Бельбеке

По информации партизанского движения "АТЕШ", на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму в ночь на 15 мая детонировал главный склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ" .

"Агенты партизанского движения "АТЕШ" из состава военных аэродрома Бельбек сообщают о точном попадании и многочасовой дальнейшей детонации главного склада ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 80189)", - говорится в сообщении.

По данным партизан, на этом складе хранилось большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которые использовали оккупанты против Украины.

Также зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации.

Ранее, 14 марта, "АТЕШ" сообщал о том, что на склад проникли агенты движения. Партизаны опубликовали координаты объекта.

"Мы заметили, что россияне обустроили фальшивые склады для обмана Сил обороны Украины. Однако нам о них известно и вся информация была передана соответствующим людям", - говорится в сообщении.

Взрывы в Севастополе