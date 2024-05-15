В Бельбеке был пожар после взрывов. СМИ не исключают, что под удар попал МиГ-31К

Аэродром Бельбек в Крыму мог быть атакован в ночь на 15 мая. Там зафиксирован пожар, не исключается, что под удар попали российские самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" и Defense Express.

"Крым.Реалии" опубликовали спутниковые изображения, на которых зафиксирован пожар. Он возник 15 мая в районе аэродрома Бельбек.

Фото: спутниковые снимки пожара в Бельбеке (t.me/krymrealii)

В Бельбеке дислоцируется 38 истребительный авиационный полк РФ и Севастопольский аварийно-спасательный центр. Там базируются 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, три учебно-боевых Су-27УБ и пять самолетов Су-30М2.

Ранее в сети показали спутниковые снимки за 31 марта, на которых можно рассмотреть, какие самолеты находились на авиабазе Бельбек (кроме находившихся в укрытиях, если таковы были). На фото можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов, в том числе четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К. Эти самолеты являются носителями ракеты "Кинжал".

Издание Defense Express отмечает, что если сравнить эти снимки и карту пожаров на аэродроме Бельбек, то можно предположить, что под удар сегодня попали МиГ-31К.

Фото: спутниковые снимки аэродрома Бельбек за 31 марта

(t.me/kiber_boroshno)