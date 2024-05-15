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В Севастополе раздались взрывы, россияне заявили о работе ПВО

Среда 15 мая 2024 02:18
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В Севастополе раздались взрывы, россияне заявили о работе ПВО Иллюстративное фото: в Севастополе раздавались взрывы 15 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сигнал воздушной тревоги объявлен в оккупированном Севастополе. Россияне заявляют о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы оккупационного главы Севастополя Михаила Развожаева.

Как заявил Развожаев, в Севастополе якобы работает ПВО. Все экстренные службы приведены в состояние боевой готовности.

"Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное – не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - написал он.

По его словам, российские военные якобы ведут работу по уничтожению воздушных целей.

Также российские Telegram-каналы сообщают о том, что движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто.

Обновлено в 02:40.

Развожаев заявил, что российское ПВО якобы сбило несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек". Позже он сообщил, что спасатели якобы погасили возгорание от падения обломков в районе села Полюшко.

Также известно, что в районе улицы Федоровской якобы рухнули обломки сбитой ракеты.

"Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонированных суббоеприпасов. Не подходите к частям сбитых ракет, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112", - написал он.

Удары по Крыму

Все чаще в оккупированном Крыму российские базы и месторасположения техники подвергаются ударам. В частности, в ночь на 30 апреля в оккупированном Симферополе раздавались взрывы. Там было зафиксировано около десяти взрывов в Джанкое.

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